【演出】

狮城青少年戏曲汇演

（15时，20日，新加坡华族文化中心，9楼远东机构表演厅，门票：15元）

新加坡传统艺术中心打造的青少年戏曲专场，参与本次演出的学校有新民中学、新加坡女子小学、道南校友会和传艺青少年戏曲班的学员。

电邮：tacsgp@gmail.com（购票）

华语戏剧《三只小猪》

（不同时间，8月20日至9月11日，KC艺术中心，慕宝路（Merbau Rd），门票：27元至50元）

新加坡专业剧场（Singapore Repertory Theatre）呈献经典童话故事作品，经过了改编，这个故事教导小朋友如何以勤奋和坚持不懈的精神取得成功。

网址：sistic.com.sg/events/pig0924（购票）

【讲座】

人生得意须尽欢——品读李白

（20时—22时，19日，海南会馆，美芝路47号，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网创办人邹璐主讲。

电话：85181793／85187659（报名）

【展览】

百胜楼艺术周

（至25日，百胜楼，免费）

◆四位文化奖得主画家画展——王金成、林子平、陈楚智、洪亚弟

（11时—18时，四宝斋，2楼41号）

◆赖瑞龙画展

（11时30分—19时，好望角画廊，3楼17号）

◆细笔春秋2024——林仰章水墨画展

（12时—19时30分，近意美术馆，3楼03号）

◆I系列：陈志锐新水墨

（12时30分—17时30分，集雅轩，1楼59A号）

◆艺境无界——新加坡书画名家精品展

（13时30分—18时，艺展社，3楼41号）

◆人生如戏——戏曲人物绘画展

（11时—18时，澄心堂，2楼25号）

◆中国当代文人画家曾宓书画个展

（11时—17时，品宣阁，4楼11号）

◆世界屋脊之旅：王金成新作展

（至21日，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel），1楼01号）

网址：www.facebook.com/BrasBasahComplex

【18日歌台】

兴旺发开心舞台秀——淡滨尼N2购物节中元会

（18时）：淡滨尼21街第201D座

（司仪：David）

NBC/NTS庆赞中元

（18时10分）：后港8道第637座

（乐队：螺丝钉；司仪：李佩芬）

兴慧君舞台秀——玉封六壬三教祖师坛庆赞中元

（19时）：万吉路第251座空地

（乐队：时代；司仪：天悦）

碧山东—新民歌台之夜

（19时）：碧山环线地铁站对面空地

（司仪：林茹萍、王雷）

丽星娱乐制作——星工业联合社中元会

（19时）：宏茂桥工业园2路32号

（乐队：丽星；司仪：皓皓）

丽星娱乐制作——后港3道第19座联合中元会

（19时）：后港3道第19座

（乐队：飞鹰；司仪：阳光可乐）

无招牌歌台秀——巴西班让振兴社中元会

（19时）：巴西班让批发市场

（乐队：骑士；司仪：张雄、悦芊菱）

晓英娱乐制作——威势佳庆赞中元

（19时30分）：WCEGA Plaza，武吉巴督湾1号

（乐队：白狗骨；司仪：婷婷、程刚）

千禧娱乐制作——后港五道大牌三二二合作社

后港5道第322座

（乐队：神风；司仪：宝贝姐妹）