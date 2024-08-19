【演出】

午餐音乐会

（12时30分—13时30分，21日，大华银行广场，免费）

新加坡华乐团与四川豆花饭庄联合呈献，副指挥倪恩辉执棒，演绎多首观众熟悉的曲目。

网址：sco.com.sg/zh/component/jmevents/event/568.html?Itemid=101

【讲座】

导读《饭饭之辈》

（14时—16时，21日，武吉班让公共图书馆，成人及青少年区节目区，免费）

交流点读书会导读。

网址：go.gov.sg/interacting-bukitpanjang-online（Zoom报名）／go.gov.sg/interacting-bukitpanjang（现场报名）

【展览】

八月雅集：蔡逸溪与林子平画展

（星期三至星期天：13时—18时，至23日，嘉合画轩（Confluence Art Space），合乐路2号，2楼29号，免费）

展出两位新加坡文化奖得主蔡逸溪（1947—2008）和林子平（103岁）总共15幅水墨画。

网址：www.facebook.com/confluenceartspace

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，至31日，裕廊区域图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时—17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4元—9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

《美艺求美》特展

（9时—22时，至10月31日，新加坡华族文化中心，9和10楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展示八名本地漫画家：张汝器、刘抗、Shamsuddin H Akib、许锡勇、林木化、蔡兴顺、戴隐郎与关山美的创作。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/desire-to-scrawl/

2024年国庆壁画展—百花争艳

（至明年7月13日，海湾舫地铁站（出口B），前往滨海湾花园长廊方向，免费）

SMRT和更生美术研究会联办，展出22位更生书画家的精彩作品。

网址：facebook.com/LifeArtSociety/

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时—20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，2楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民到这里的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，产生了独特的面貌。共分五个展区，让访客一步步了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/

【19日歌台】

创新娱乐制作 —义顺717商店中元会庆祝中元

（18时）：勿洛北5街7号

（乐队：时代；司仪：李佩芬）

好运歌舞秀／星光舞台制作 ——晋平寺善莲山宫庆祝泰山王殿七殿大二三爷伯暨众神千秋

（19时30分）：勿洛北5街7号

（乐队：神风；司仪：皓皓、林诗玲）

晓英娱乐制作—武吉知马购物中心庆赞中元

（19时30分）：武吉知马购物中心，武吉知马路

（乐队：皇家；司仪：天悦）

Ivy舞台秀／ 狮城舞台制作——裕廊东32街中元会

裕廊东32街

（乐队：螺丝钉；司仪：陈建彬）