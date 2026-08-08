【展览】

茶和天下——来自中国美术馆的艺术生活

（最后一天，11时－17时30分，新加坡中国文化中心，二楼展厅，免费）

中国美术馆与新加坡中国文化中心共同呈献，展出40幅中国美术馆珍藏名作的高精度样稿。从明清文人的笔墨清玩，到齐白石、吴昌硕等近现代大师笔下的盎然生趣。

网址：cccsingapore.org/2026/05/12357/



蓝玉娇个展“Who Knows Where The Bird Goes”

（最后一天，12时－20时，剧艺工作坊，莫罕默苏丹路72-13号， 免费）

展览将追溯蓝玉娇（Dana Lam）这些年的创作经验，也探讨性别、倡导、记忆和劳动等主题。

网址：facebook.com/TWorkssg/



造星之路（BALLET: The Making of an Étoile）

（至15日，星期二至星期五：13时－19时30分／星期六：9时－18时，法国文化中心（Alliance Francaise），沙奇士路（Sarkies Rd），免费）

巴黎歌剧院芭蕾舞团首场海外展览，带观众深入了解芭蕾舞团鲜为人知的幕后世界。

网址：alliancefrancaise.org.sg/events/ballet-the-making-of-an-etoile-2026-05-29-2026-08-15-5406



空里有生命

（至23日，星期四至星期六：12时－18时（星期天至星期三只限预约），AAAC画廊，丹戎巴葛分销园第39座（Tanjong Pagar Distripark），二楼01E，岌巴路39号，免费）

展出画家陈国士的作品。

预约电话：87779247；网址：facebook.com/tang.koksoo



《我的小小妆艺花车》巨型妆艺故事书展览

（至9月20日，10时－18时，新加坡华族文化中心，一楼广场，免费）

人民协会与新加坡华族文化中心联合呈献，在沉浸式的互动中，了解这标志性庆典的起源与传统，并认识其中蕴含的创意精神、社区凝聚力以及多元文化交融的意义。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/my-little-chingay-float-exhibition/



无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时－19时，国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html



闪耀四方：新加坡电视剧特展



（至2027年1月26日，10时－18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/



《信天翁文件》：解密新马分家史常设展

（常设展，10时－21时，国家图书馆大厦，十楼展厅，免费）

通过沉浸式叙事、新马分家过程的历史重现，以及建国元勋与关键参与者的第一手讲述，让观众更直观地感受新加坡走向独立的关键时刻。

网址：go.gov.sg/albatrosstickets（索票）