【展览】

2026年国庆艺术展

（11日至15日，11时－19时（15日17时结束），新加坡华族文化中心，九楼多功能礼堂，免费）

新加坡美术总会主办，超过200名来自社会各界的艺术家参与展出，共同呈现新加坡多元文化传统与共享国家认同的丰富面貌。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/national-day-art-exhibition-2026/

“百镜无界 狮城同庆”2026新加坡国庆摄影展

（11日至16日，11时—18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

新加坡摄影学会、新加坡影艺研究会及新加坡彩色摄影学会联办，展出超过80多位摄影爱好者，100多幅各种题材和不同摄影手法的作品。

网址：facebook.com/theartspacesg

世纪丹青——莫孟初百年诞辰纪念回顾展

（至10日，11时－18时，旧国会大厦艺术之家，第二展厅，免费）

以60幅花鸟画，画家莫尼对先父莫孟初的艺术成就作系统性回顾，传达对先父的感念与敬意。

网址：artshousegroup.sg/whats-on/whats-on-info/events-calendar

“骨肉经络：人体剖析艺术”特展（Flesh and Bones: The Art of Anatomy）

（至16日，10时－19时（星期五和六21时结束），艺术科学博物馆，三楼画廊0－9，门票：22元（本地公民）、27元）

特展一大看点是向盖蒂研究所借展的30几件真人大小解剖插图、版画、医学手稿及珍贵书籍，展示人类早期社会如何将人体器官与自然和天体系统联系起来，以及解剖学的研究和教学方法的发展，通过版画成一门视觉科学。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/flesh-and-bones.html（购票）

锐MIX 2026：戏生不息

（至10月4日，10时－22时，新加坡华族文化中心，一楼广场，免费）

新加坡华族文化中心青年协力星成员 Ethan Tan（Project Obscura）呈献，透过新一代创作者的镜头，窥探传统戏曲的幕后世界，感受文化与艺术交织的视觉呈现。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/a-living-stage-stories-of-chinese-opera-remix-2026/

潮涌狮城：从开埠小港到环球都会

（至10月9日，10时－19时，国家博物馆，B1展厅，史丹福路，本地公民与永久居民免费）

分五大展区，从新加坡与海洋的连接出发，展出超过350件馆藏文物，讲述新加坡从小港口到如今国际大都会的转变历程。

网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/once-upon-a-tide

无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时－19时， 国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至明年3月14日，10时－21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy） ，门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html​