【展览】

昨日今日记狮城

（至31日，11时30分—19时，好望角画廊，百胜楼3楼19号，免费）

展出六名艺术家陈楚智、翁锡礼、许锡勇、邓汝能、周佑任与朱宏的画作。

网址：facebook.com/capeofgoodhopeartgallery

摄影回顾展“陈立诚：色彩人生”

（至9月27日，星期二至星期日：12时－19时（星期日16时结束），Objectifs摄影与影像中心，密驼路155号，免费）

展出已故摄影家陈立诚的艺术生涯各个时期的代表作共55件，既有记录国家建设时期的黑白街头摄影，也有令他享誉国际、层次丰富且色彩斑斓的“色彩衍生”（colour-derivation）蒙太奇作品，还有他步入八旬高龄后创作的、充满冥想意味的日出系列。

网址：objectifs.com.sg/tan-lip-seng-colour/

世纪丹青——莫孟初百年诞辰纪念回顾展

（最后一天，11时－18时，旧国会大厦艺术之家，第二展厅，免费）

以60幅花鸟画，画家莫尼对先父莫孟初的艺术成就作系统性回顾，传达她对先父的感念与敬意。

网址：artshousegroup.sg/whats-on/whats-on-info/events-calendar

“骨肉经络：人体剖析艺术”特展（Flesh and Bones: The Art of Anatomy）

（至16日，10时－19时（星期五和星期六21时结束），艺术科学博物馆，3楼画廊0—9，门票：22元（本地公民）、27元）

特展一大看点是向盖蒂研究所借展的30几件真人大小解剖插图、版画、医学手稿及珍贵书籍，展示人类早期社会如何将人体器官与自然和天体系统联系起来，以及解剖学的研究和教学方法的发展，通过版画成一门视觉科学。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/flesh-and-bones.html（购票）

画就丹青凭寄意：何香凝艺术精品展

（至23日，10时－19时，国家美术馆，四楼吴冠中展厅，免费）

新加坡国家美术馆与中国深圳何香凝美术馆联办，展出跨越70载逾50件作品。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/He-Xiangning-Ink-Intent.html

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy） ，门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html

新加坡艺事：曲径通幽

（至2030年4月2日，10时－19时，国家美术馆，二楼星展新加坡展厅，圣安德烈路，免费（公民和永久居民））

美术馆庆祝成立10周年之际，配合新加坡建国60周年的大展，通过逾400件展品，呈现更广泛多元的新加坡整体视觉景观。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/singapore-stories.html