与团共聚
【活动】
金门会馆本月22日（星期六）下午2时30分至4时，在会馆礼堂举办“趣谈汉字，兼谈汉语方言之‘有音无字’”讲座，许振义博士主讲。报名电话：62990438／网址：kimmui.singchen.com/register/create/62
新加坡宗乡会馆联合总会与新加坡永春会馆本月29日（星期六）上午9时，在新加坡羽毛球馆举办“青年体育节羽毛球赛”，开放给16岁至45岁的青年免费报名参加。报名网址：sfcca.sg/ysf-2026/
新加坡中华总商会9月13日至18日举办“洞察北京前沿创新发展的新机遇”海外市场工作坊商业考察团，费用每人5640元（包括专家授课、商业会议、座谈、企业参访、联系交流、五晚酒店住宿、部分膳食，以及当地交通），报名截止日期本月28日（星期五）。电话：64308315／电邮：yuenchong@sccci.org.sg／网址：www.sccci.org.sg/event/index
【课程】
南洋理工大学孔子学院本月17日至2027年7月30日，在南大纬壹校区（NTU@one-north）开办“汉语国际教育专业文凭”课程，本地及国际资深学者授课，课程有日间班和夜间班。网址：bit.ly/CINTU-DTCL
新加坡潮州八邑会馆本月17日起（每个星期一）晚上7时30分至9时，开办六讲的“潮语高阶班”课程，林仰忠指导。学费：会员70元、非会员85元。报名网址：forms.gle/nyhHVhrtiFriQeo58；WhatsApp：96537718
新加坡作家协会9月6日至10月4日（星期天）下午2时30分至4时30分，在会所举办《作家协会新诗讲堂》（四堂课），郭永秀、林高及李茀民主讲。学费：会员150元、工作人士180元、在籍学生120元，报名截止本月31日（或额满为止）。报名电邮：contact@singaporewriters.org.sg（附上中英文姓名、年龄、手机号、地址等信息）