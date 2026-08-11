【演出】

国庆献礼“幸福新加坡”音乐会（★新活动）

（13日，18时30分－20时30分，国家图书馆大厦，一楼大厅，免费）

飞跃艺术团呈献。

网址：nlb.libcal.com/event/5910315

【讲座】

陪你看报纸（★新活动）

（13日，每月第二个周四，15时30分—16时30分，碧山图书馆，二楼节目区，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：nlb.libcal.com/event/5911985

【展览】

造星之路（BALLET: The Making of an Étoile）

（至15日，星期二至星期五：13时—19时30分，星期六：9时—18时，法国文化中心（Alliance Francaise），沙奇士路（Sarkies Rd），免费）

巴黎歌剧院芭蕾舞团首场海外展览，带观众深入了解芭蕾舞团鲜为人知的幕后世界。

网址：alliancefrancaise.org.sg/events/ballet-the-making-of-an-etoile-2026-05-29-2026-08-15-5406



“骨肉经络：人体剖析艺术”特展（Flesh and Bones: The Art of Anatomy）

（至16日，10时—19时（星期五和星期六21时结束），艺术科学博物馆，三楼画廊0至9，门票：22元（本地公民）、27元）

特展一大看点是向盖蒂研究所借展的30几件真人大小解剖插图、版画、医学手稿及珍贵书籍，展示人类早期社会如何将人体器官与自然和天体系统联系起来，以及解剖学的研究和教学方法的发展。欧洲文艺复兴时期，印刷的解剖图集将新兴的医学知识转化为图像，成了一门视觉科学。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/flesh-and-bones.html（购票）



谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路（Keppel Rd）39号，公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/



闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/



第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html



跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至2027年6月11日，星期一至星期五：10时—17时，星期六（至8月29日，之后最后一个星期六开放）：10时－13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：facebook.com/SCCCI.OFFICIAL