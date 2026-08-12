【演出】

英语音乐剧《城里的月光》

（14日至30日，星期三至星期天：15时（星期四至星期六增演20时），维多利亚剧院，门票：58、78、98、108元）

Toy肥料厂呈献，故事灵感源自建国总理李光耀和妻子柯玉芝的动人爱情故事。

网址：sistic.com.sg/events/moonlit0826（购票）

【讲座】

《脚印一对半》读书会

（13日，19时30分－21时30分，新智文教读书会会所，沈氏道中心，2楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费、非会员5元）

黄宝进导读，李伟星主持，一步步探索作者日落冬的内心世界。

电话：80819445（WhatsApp请附上中英文姓名）

【展览】

画就丹青凭寄意：何香凝艺术精品展

（至23日，10时－19时，国家美术馆，四楼吴冠中展厅，免费）

新加坡国家美术馆与中国深圳何香凝美术馆联办，展出跨越70载逾50件作品。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/He-Xiangning-Ink-Intent.html

炽焰：东南亚艺术中的情欲（Passion is Volcanic: Desire in Southeast Asian Art）（R18）

（至30日，10时－19时，国家美术馆四楼展厅，City Hall Wing，门票：5元（公民与永久居民），8元）

汇集绘画、雕塑装置、摄影与影像等媒介，展出超过70件作品，探索情色主题。展场禁止拍照与录影。仅限18岁以上（须出示身份证明）人士观展。

网址：nationalgallery.sg/PassionisVolcanic

“The PORTALS Experience”沉浸式特展

（至9月4日，9时－21时，Fever展厅（远东商业中心（Far East Plaza）对面），史各士路25号（Scotts Rd），门票：26元）

Scott Graham与女儿寿纳Shona Graham举办，展出科幻奇幻主题的300幅画作和3000多本书籍。

网址：portals-experience.sg

“Formula 1”展

（至10月18日，11时－21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁，门票：成人49元起、儿童29元起）

集合Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事，一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时－19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

心邻共处

（至2027年4月6日，10时－20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心，九、十楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，精选陈俊杰摄影系列《楼下坐坐》的54幅作品，展现组屋桌椅独特的形态与亮丽的色彩。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/common-ground/

光影记：四位新加坡现代摄影家

（线上展览，国家美术馆，免费）

展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/storiesinlight.html