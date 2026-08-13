【演出】

省港名伶耀狮城：粤剧粤曲汇演

（15日和16日，19时30分，新加坡华族文化中心，门票：20元、30元）

新明星粤剧中心主办，六名来自中国大陆和香港的粤剧名家及新秀同台献艺，演唱曲目包括《佛门巧遇结良缘》《宝玉哭晴雯》《怒劈华山》《高山流水万古情》等。

电话：65366813／84526595（购票）

“心之倒影”音乐会

（15日，19时30分，维多利亚音乐厅，门票：27元、32元）

SYC合唱团呈献，曲目跨越约五个世纪，从16世纪的帕莱斯特里纳（Palestrina）、17世纪的威尔比（John Wilbye）到19世纪的勃拉姆斯，延伸至芬兰民歌、20世纪作品与当代北欧合唱音乐。

网址：sistic.com.sg/events/reflection0826

【讲座】

全球化中的东南亚华人与国族建构的挑战

（15日，14时－16时，友谊书斋，百胜楼2楼15号，免费）

东南亚华人研究学者廖建裕主讲，对谈嘉宾是资深媒体人杨保安，从历史、社会与现实脉络展开深入交流，重新思考华人与东南亚国家发展的关系，以及全球化时代下国族、文化与身份认同所面临的新挑战。

网址：eventbrite.sg/e/1995610081474（报名）

谁在红尘中，演着谁的人生——从太虚幻境，读懂自己的生命角色

（15日，14时－16时30分，友联书局，百胜楼3楼01号，免费）

《香梦红尘》作者涂秀好导读，借《红楼梦》之意境，在红尘梦境间，开启一场关于自我觉察与生命角色的探索。

网址：eventbrite.sg/e/1992338711719（报名）

【展览】

Brandon Tay个展“Sangkalan”

（至9月6日，10时－21时，裕廊区域图书馆，二楼天桥，裕廊东中1路，免费）

新加坡美术馆主办，让新加坡艺术家创作作品，巧妙融入建筑与人行道之间的空间，邀忙碌的人们驻足欣赏。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/brandon-tay-sangkalan

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，10时－19时（星期五和星期六21时结束），艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

新加坡艺事：曲径通幽

（至2030年4月2日，10时－19时，国家美术馆，二楼星展新加坡展厅，圣安德烈路，免费（公民和永久居民））

美术馆庆祝成立10周年之际，配合新加坡建国60周年的大展，通过逾400件展品，呈现更广泛多元的新加坡整体视觉景观。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/singapore-stories.html

【13日歌台】

旅者歌台——裕廊西504旺地大伯公庆赞中元（19时）：裕廊西51街，第504座

（乐队：白狗骨；司仪：阳光可乐）

Team Unity舞台制作——鸣凤坛公庙（19时10分）：后港61街，第690座

（Ah Kiang老师键盘音乐伴奏）

晓英娱乐制作太阳城舞台秀——美世界中心庆赞中元歌台之夜（19时30分）：美世界中心，武吉知马路上段144号

（司仪：展飞）