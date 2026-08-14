【演出】

“心之倒影”音乐会

（15日，19时30分，维多利亚音乐厅，门票：27元、32元）

SYC合唱团呈献，曲目跨越约五个世纪，从16世纪的帕莱斯特里纳（Palestrina）、17世纪的威尔比（John Wilbye）到19世纪的勃拉姆斯，延伸至芬兰民歌、20世纪作品与当代北欧合唱音乐。

网址：sistic.com.sg/events/reflection0826

省港名伶耀狮城：粤剧粤曲汇演

（15日和16日，19时30分，新加坡华族文化中心，门票：20元、30元）

新明星粤剧中心主办，六名来自中国大陆和香港的粤剧名家及新秀同台献艺，演唱曲目包括《佛门巧遇结良缘》《宝玉哭晴雯》《怒劈华山》《高山流水万古情》 等。

电话：65366813 ／84526595（购票）

倚石听声：声乐作品音乐会

（16日，19时30分，维多利亚音乐厅，门票：68元、88元、118元、168元）

Ceiba Culture & Media Pte. Ltd主办，上海歌剧院院长、男⾼⾳歌唱家⽯倚洁，携⼿青年男⾼⾳夏德奇、男中⾳任廷、钢琴⽂茗联袂演唱20余⾸中外经典声乐作品。

网址：sistic.com.sg/events/belcanto0826（购票）

【讲座】

阅读之必要：出版和书店的文化之路

（16日，14时—16时30分，国家图书馆，16楼The POD，免费）

雨书房主办，草根书室董事林韦地医生主讲，文化工作者王虹宇主持。

网址：forms.gle/71KWgVBxVQLBqhvW8（报名）

亲子故事会《阿公》

（16日，15时—16时30分，友谊书斋，百胜楼2楼15号，收费：20元〔1大人+1小孩〕）

从孩子的视角，细腻描绘祖孙之间含蓄而深厚的爱，也让孩子重新发现日常生活中看似平凡，却弥足珍贵的陪伴。导师将通过绘本导读、互动分享和创意手作，带领亲子在阅读与创作中感受祖孙情与家庭陪伴的珍贵。

网址：yuyi.com.sg/products/event-260816（报名）

【展览】

特许状与法院：新加坡法治200年

（至12月31日，星期一至星期四：8时30分—17时30分（星期五17时、星期六12时30分结束），最高法院大厦二楼， 免费）

新加坡法律学会举办，了解新加坡在不同统治、危机与改革中反复塑形。从早期权力高度集中的裁决方式，到制度化、专业化，再走向现代法院体系，司法发展的每一步，皆深受时代条件左右。

网址：judiciary.gov.sg/who-we-are/history-courts

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：12元（本地居民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html

【其他】

嘿嘿！小鬼在哪里？

（至9月10日，10时—18时，新加坡华族文化中心内各处，免费）

由吉祥物“小鬼”带领的互动式扩充实境游戏体验，以轻松有趣的方式探索中元节传统与意义。参与者可通过手机展开一趟沉浸式游戏旅程，以认识与中元节相关的故事、习俗及信仰。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/little-ghost-explorer/

【14日歌台】

旅者歌台——旺地地主公中元会卡拉OK之夜（19时30分）：义顺环路（Behind Mr Teh Tarik），第846座

（司仪：小颜）

立威花车歌台——庆赞中元（19时30分）：武吉巴督23街，第2022座，1楼164号

（乐队：Ah Kiang 键盘音乐伴奏）

晓英娱乐制作——美世界中心庆赞中元歌台之夜（19时30分）：美世界中心，武吉知马路上段144号

（司仪：小珠）