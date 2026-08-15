【演出】

国庆音乐会2026

（15日，19时30分，滨海艺术中心音乐厅，门票：15元、30元、40元、55元、75元）

新加坡交响乐团呈献，指挥家连汶华执棒，将演奏六首本地作曲家的作品，其中五首为首演。新加坡国家青年交响乐团部分乐手也将同台演出。

网址：sistic.com.sg/events/SOT2633-1（购票）

【展览】

孟志华个展“国庆梦之花”

（至22日，星期一至星期六：11时－16时30分，MKAU画廊，乌美1路第3015A座，六楼15号，免费）

展出以大白菜为原型的“梦之花”系列和胡姬花画。

2026年国庆艺术展

（最后一天，11时－19时（15日17时结束），新加坡华族文化中心，九楼多功能礼堂，免费）

新加坡美术总会主办，超过200名来自社会各界的艺术家参与展出，共同呈现新加坡多元文化传统与共享国家认同的丰富面貌。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/national-day-art-exhibition-2026/

造星之路（BALLET: The Making of an Étoile）

（最后一天，9时－18时，法国文化中心（Alliance Francaise），沙奇士路（Sarkies Rd），免费）

巴黎歌剧院芭蕾舞团首场海外展览，带观众深入了解芭蕾舞团鲜为人知的幕后世界。

网址：alliancefrancaise.org.sg/events/ballet-the-making-of-an-etoile-2026-05-29-2026-08-15-5406

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至明年1月26日，10时－18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/

新闻展廊：头条之外

（10时－21时，常设展，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

【其他】

我们的潮州故事

（15日，14时30分－17时，后港坊（Hougang Mall），一楼中庭，免费）

Tok Tok Chiang呈献，活动包括经典潮剧折子戏、变脸、西方魔术及文化分享。

网址：facebook.com/toktokchiangopera

嘿嘿！小鬼在哪里？

（至9月10日，10时－18时，新加坡华族文化中心内各处，免费）

由吉祥物“小鬼”带领的互动式扩充实境游戏体验，以轻松有趣的方式探索中元节传统与意义。参与者可通过手机展开一趟沉浸式游戏旅程，以认识与中元节相关的故事、习俗及信仰。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/little-ghost-explorer/

【15日歌台】

旅者歌台——忠邦城中元会庆赞中元歌台之夜：义顺5道，第101座

（乐队：旅者；司仪：朱莉莉）

星耀媒体——东狱齐阴殿庆赞中元普渡（18时20分）：苏芒巷（Sumang Lane），第234座多用途礼堂

清德彩妆花车——三坛阴孝殿庆祝阴府孝子爷千秋宝诞（19时）： 兀兰弄31号（Woodlands Close），Woodlands Horizon，4楼20号

恒光舞台制作——星马艺人歌台中元会（19时）：乌美路3号，第3025座（露天场地）

（乐队：飞航；司仪：皓皓、林诗玲、程刚、洪憶霏）

旋者歌台——红山巷中元会（19时30分）：红山3巷，第1001座

（乐队：白狗骨；司仪：许琼芳）