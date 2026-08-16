【展览】

孟志华个展“国庆梦之花”

（至22日，星期一至星期六：11时－16时30分，MKAU画廊，乌美1路第3015A座，六楼15号，免费）

展出以大白菜为原型的“梦之花”系列和胡姬花画。



“墨韵生香”施杨倬卿女士彩墨画纪念展

（至23日，星期一至星期六：11时－18时／星期天：12时－17时，滑铁卢中心，一楼11/12号，滑铁卢街261号，免费）

宣和文物呈献，展出杨倬卿女士一生各时期的精选作品，包括传统国画、西画及珍贵的指画创作。

电话：98525120



“百镜无界狮城同庆”2026新加坡国庆摄影展

（最后一天，11时－18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

新加坡摄影学会、新加坡影艺研究会及新加坡彩色摄影学会联办，展出超过80多名摄影爱好者，100多幅各种题材和不同摄影手法的作品。

网址：facebook.com/theartspacesg



Evolver：生命与呼吸的沉浸之旅

（最后一天，10时－19时，艺术科学博物馆，四楼VR展厅，门票：13元）

艺术科学博物馆呈献，了解空气从口腔进入肺部，如龙卷风般旋转，再游走于错综复杂的心血管系统，以维持生命的过程。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/experiences/vr-gallery/evolver.html（购票）



第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时－21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html



“The PORTALS Experience”沉浸式特展



（至9月4日，9时－21时，Fever展厅（远东商业中心（Far East Plaza）对面），史各士路25号（Scotts Rd），门票：26元）

Scott Graham与女儿寿纳Shona Graham举办，展出科幻奇幻主题的300幅画作和3000多本书。

网址：portals-experience.sg



走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，10时－19时（星期五和星期六21时结束），艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连接的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）



谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时－19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

【16日歌台】

丽星娱乐制作——敕封兴忠宫庆祝苏七爷江八爷千秋暨欢庆中元歌台之夜（19时）：宏茂桥10道，第408座

（乐队：飞鹰；司仪：吕伟伦、皓皓、许琼芳）



晓英娱乐制作——金文泰中心448巴刹中元会庆赞中元歌台之夜（19时）：金文泰3道，第448座

（乐队：皇家；司仪：天悦、小颜）