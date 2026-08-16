【活动】

传统艺术中心本月25日（星期二）下午3时，在新加坡华族文化中心九楼表演厅，举办第14届狮城青少年戏曲汇演。聚焦本地及海外青少年演员，呈献莆仙戏、豫剧、潮剧、京剧、福建戏及琼剧等丰富折子戏，门票：20元。电邮：tacsgp@gmail.com

新加坡海南会馆本月29日（星期六）下午2时至5时，在琼州大厦一楼礼堂举办“职场生成式AI工具、趋势与提示技巧”免费工作坊，英语授课，适合30岁至50岁成年人（须自备手机或设备）。报名网址：forms.gle/6z2R5c6dZdtzVggr8／电话： 63363457／63361971／91776984

新加坡海南会馆康乐组本月29日（星期六）傍晚6时30分至晚上10时30分，在海南工业大厦举办“第二届海南乡情七月歌台”。集结林尤发、韩欣元、高美、杨郡婷、林丽影、梁启辉、冯雪莲、钱翰群及李雨涵九名本土海南唱将。网址：facebook.com/hainanhweekuan

【讲座】

喜耀文化学会本月29日（星期六）下午2时至5时，在会所举办成立22周年纪念系列讲座。孙立人导演主讲“从《给阿嬷的情书》谈中华文化——电影背后的文化、情感与价值”，嘉宾有戴文雪与陈美雄博士。讲座免费，报名网址：forms.gle/GyxPvdxH5skneHto68／WhatsApp：84695018／电话：68421123

新加坡象棋总会本月29日（星期六）下午2时30分至4时，在会所举办“浅论象棋起源及亚洲象棋运动的发展概况”讲座，象棋总会永久名誉会长林关浩主讲，讲座免费。网址： www.facebook.com/sgxiangqi／电话：97839832／电邮：admin@xiangqi.sg

【奖学金】

新加坡海南会馆暨琼州天后宫即日起开放2026年度奖学金及助学金供会员子女申请。申请对象包括高级中学、初级学院、理工学院及大学的学生。申请表格可到海南会馆六楼秘书处领取或电邮索取，本月31日提交截止。电话：63363457／电邮：admin@hainan.org.sg