​【讲座】

导读《卧龙军师诸葛亮》

（19日，14时－16时，蔡厝港图书馆，节目室二，免费）

交流点读书会导读，深入剖析诸葛亮的政治韬略与处世法则，并将这些智慧与现实生活相结合，有助应对人生的每一场博弈。

网址：nlb.libcal.com/event/5912328

【展览】

“深院听香”余启平作品展

（至9月6日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），2楼18号，免费）

走进余启平的创作世界，欣赏其最新个展，在诗意的画面与梦境般的叙事中，感受想象、思考与心灵共鸣。

网址：facebook.com/zallbookstore

根源与共鸣2026：笔触中的记忆

（至30日，12时－19时，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel），1楼01号，免费）

精选自新加坡艺术赞助人张俊勇的私人收藏，展出五名本地艺术家（吴珉权、王金成、陈楚智、郑木奎及邓汝能）的20余件作品。

网址：facebook.com/artcommunegallery

“The PORTALS Experience”沉浸式特展

（至9月4日，9时－21时，Fever展厅（远东商业中心（Far East Plaza）对面），史各士路25号(Scotts Rd)，门票：26元）

Scott Graham与女儿寿纳Shona Graham举办，展出科幻奇幻主题的300幅画作和3000多本书。

网址：portals-experience.sg

“Formula 1”展

（至10月18日 ，11时－21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁，门票：成人49元起、儿童29元起）

集结Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事，一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，10时－19时（星期五和星期六21时结束），艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角的交织，呈现海洋作为一个动态且相互连结的系统，如何持续滋养、支撑地球生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时－19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

【17日歌台】

503歌友会——庆赞中元歌台之夜（16时）：裕廊西1道，第442座综合亭

（乐队：超音；司仪：Eric Tan、吴暐）

劲轩音响与娱乐制作——牛车水庆中元金曲之夜（18时30分）：牛车水天桥花园

（司仪：美玲）