【演出】

第七届新加坡国际戏曲节——开幕式及“梨园荟萃聚狮城”戏曲晚会

（20日，19时30分，淡滨尼天地，佳节艺术剧场（Festive Arts Theatre），免费）

新加坡华族戏曲协会主办，演出涵盖京剧、越剧及歌仔戏等多个剧种，包括新加坡华族戏曲协会呈献的京剧《卖水》，延戏演出的歌仔戏《铁弓缘》，以及三江会馆梨园社带来的越剧《碧玉簪·三盖衣》。

索票电话：97506666（WhatsApp）；网址：facebook.com/profile.php?id=100066473057041

【讲座】

陪你看报纸

（20日，每逢星期四（每月第二个星期四除外），15时30分—16时30分，大巴窑公共图书馆三楼节目区，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：nlb.libcal.com/event/5911981

【展览】

何劲个人书画展

（最后一天，11时—17时，DUO Galleria（双景坊展示中心）1楼19号，费列塞街（Fraser St）7号，免费）

宣和文物与和润画廊联办，呈献职业画家何劲逾100幅书画佳作。

网址：https://www.herungallery.com/herun-activities-%E5%92%8C%E6%B6%A6%E6%B4%BB%E5%8A%A8

城市的最后栖木

（至27日，10时—22时，新加坡华族文化中心，一楼广场与天台花园，免费）

展出本地艺术家ANTZ系列作品《都市泼猴》中的四个充气猴形雕塑。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-last-tree-was-a-building/

“The PORTALS Experience”的沉浸式特展

（至9月2日，9时—21时，Fever展厅（远东商业中心（Far East Plaza）对面），史各士路（Scotts Rd）25号，门票：26元）

Scott Graham与女儿寿纳Shona Graham举办，展出科幻奇幻主题的300幅画作和3000多本书籍。

网址：portals-experience.sg

“Formula 1”展

（至10月18日，11时—21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁 ，门票：满18岁成人49元、13岁至17岁青少年40元，5岁至12岁儿童29元，4岁及以下免费）

展出Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还设有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事等一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/

新闻展廊：头条之外

（常设展，10时－21时，国家图书馆大厦11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255；网址：https://exhibitions.nlb.gov.sg/newsgallery/about/

【18日歌台】

绿光花车歌台——东狱卞城殿六殿萧大爺暨众阴神千秋宝诞（18时）：康埔桦巷，第207座

（Alan老师钢琴音乐伴奏；司仪：程刚）

荣华娱乐制作——勿洛新镇巴刹小贩商店住户中元会（19时）：勿洛南路，第16座

（乐队：飞鹰；司仪：李佩芬）