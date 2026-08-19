【讲座】

第七届新加坡国际戏曲节——大师传艺：戏曲折扇

（21日，10时，新加坡华族戏曲博物馆，新加坡布业中心2楼38号，惹兰苏丹路200号，免费）

新加坡华族戏曲协会主办，黄萍主讲，以折扇为主题，介绍戏曲程式表演中折扇的运用。

电话：97506666（WhatsApp询问）；网址：facebook.com/profile.php?id=100066473057041

【展览】

“八月的欢腾”狮城情怀美展

（21日至23日，11时－17时，中峇鲁民众俱乐部展厅，有进街（Eu Chin St），免费）

中峇鲁艺术中心主办，展出本地30多名艺术家的水墨、书法、篆刻、水彩与油画作品，表现岛国61年来的风土民情和城市风貌的变化。

电话：62230748

“帆渡南洋”新加坡第二代画家李文苑画展

（至25日，12时－18时30分，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），4楼46号，免费）

展出李文苑（1934－2016）不同时期作品30余幅，涵盖油画、水彩、素描，横跨海景、风景、市井众生等题材。

网址：facebook.com/haihuiart

“静·新”蔡逸溪个展

（至23日，星期三至星期天：13时－18时（其他时间须预约），嘉合画轩（Confluence Art Space），合乐路二号，2楼29号，免费）

汇集蔡逸溪（1947－2008）从1980年代至离世前共51件作品，包括街景与荷花作品，以及鲜少展出的抽象画、山水画和静物画。

电话：89884645（预约）；网址：facebook.com/confluenceartspace

昨日今日记狮城

（至31日，11时30分－19时，好望角画廊，百胜楼3楼19号，免费）

展出六名艺术家陈楚智、翁锡礼、许锡勇、邓汝能、周佑任与朱宏的画作。

网址：facebook.com/capeofgoodhopeartgallery

摄影回顾展“陈立诚：色彩人生”

（至9月27日，星期二至星期天：12时－19时（星期天16时结束），Objectifs摄影与影像中心，密驼路155号，免费）

展出已故摄影家陈立诚的艺术生涯各个时期的代表作共55件，既有记录国家建设时期的黑白街头摄影，也有令他享誉国际、层次丰富且色彩斑斓的“色彩衍生”（colour-derivation）蒙太奇作品，还有他步入八旬高龄后创作的、充满冥想意味的日出系列。

网址：objectifs.com.sg/tan-lip-seng-colour/

锐MIX 2026：戏生不息

（至10月4日，10时－22时，新加坡华族文化中心，一楼广场，免费）

新加坡华族文化中心青年协力星成员 Ethan Tan（Project Obscura）呈献，透过新一代创作者的镜头，窥探传统戏曲的幕后世界，感受文化与艺术交织的视觉呈现。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/a-living-stage-stories-of-chinese-opera-remix-2026/

【19日歌台】

千禧娱乐制作——后港五巷大牌23联合中元会歌台之夜：后港三道，第23座

（乐队：神风；司仪：宝贝姐妹）

城市舞台制作——新马佛善财壇佛（19时）：义顺环路，第846座露天场地（卡迪地铁站对面）

（乐队：99；司仪：刘玲玲）

THAT MEDIA PLAYGROUND舞台制作——SMRT兀兰巴士车厂劳资中元会（19时）：兀兰E4工业园60号

（乐队：皇家；司仪：雅雅）

“威”花车歌台——三坛圣福殿庆赞中元节众神明千秋（19时30分）：宏茂桥1道，第217座

（乐队：Raymond 老师键盘音乐伴奏）

星耀媒体——莲显道教协会庆祝恩主莲花太子千秋暨庆赞中元歌台夜（19时30分）：iSPACE，顺利街（Soon Lee St）7号，5楼38号

（乐队：Ah Kiang 老师钢琴伴奏）