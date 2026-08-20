【演出】

歌台欢乐夜

（21日，19时、20时15分、21时30分，滨海艺术中心星展基金会户外剧场，免费）

天悦主持，多组黄金组合包括陈晓欣与林丽影、张静玮与姜志峰，以及杜恩慧与陈翔，轮番带来耳熟能详的经典歌曲与精彩互动。

网址：esplanade.com/zh-cn/whats-on/festivals-and-series/a-date-with-friends/2026/getai-fun-night



不着一字：In Relation

（22日，14时30分、19时30分，五楼戏剧中心，黑箱剧场，门票：38元）

湘灵音乐社呈献，将南音、马来班顿诗与印度古典声乐三种传统并置于同一空间，在留白与交融中保留各自的独特。

网址：sistic.com.sg/events/relation0826（购票）



万紫千红之《潮韵蝶恋·梁祝情深》

（22日，15时，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：15元、20元）

南华潮剧社呈献，演出精选《梁祝》中最经典、最动人的五大篇章，带领观众走进梁山伯与祝英台的爱情世界，感受从相知、相惜到生离死别，再到化蝶永恒的动人历程。

网址：sistic.com.sg/events/namhwa0826（购票）

【讲座】

“第七届新加坡国际戏曲节”——大师分享：从《拾玉镯》谈戏曲虚拟性的表演与运用

（22日，10时，新加坡华族戏曲博物馆，新加坡布业中心二楼38号，惹兰苏丹路200号，免费）

新加坡华族戏曲协会主办，天韵京剧社副社长兼艺术总监林美莲主讲，结合经典剧目解析戏曲虚拟表演艺术。

电话：97506666（WhatsApp询问）；网址：facebook.com/profile.php?id=100066473057041



如何在生成式人工智能时代保持安全与警惕

（22日，10时30分－12时，兀兰区域图书馆，一楼节目室，免费）

新加坡数码转型办事处（SDO）主办，学习生成式人工智能（GenAI）的基础知识，了解使用生成式人工智能的相关风险，并学习如何识别由人工智能生成的错误信息。适合年长者参与。

网址：nlb.libcal.com/event/5912450（报名）



趣谈汉字，兼谈汉语方言之“有音无字”



（22日，14时30分－16时，金门会馆礼堂，庆历路72号，免费）

新加坡金门会馆主办，会馆董事许振义博士主讲。 一起探索与感受汉字与方言背后的文化魅力。

网址：kimmui.singchen.com/register/create/62（报名）



导读《两极哲理：哲学2.0版》

（22日，18时－19时30分，芽笼东图书馆，一楼活动室，免费）

本地知名哲学家王瑞贤主讲，探讨如何在变局之中寻求平衡，在对立之间发现契机，并共同思考：如何为个人、为国家、为世界，开创更美好的未来。

网址：nlb.libcal.com/event/5912329（报名）

【展览】

“帆渡南洋”新加坡第二代画家李文苑画展

（至25日，12时－18时30分，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），四楼46号，免费）

展出李文苑（1934－2016）不同时期作品30余幅，涵盖油画、水彩、素描，横跨海景、风景、市井众生等题材。

网址：facebook.com/haihuiart

【20日歌台】

丽星娱乐制作——大巴窑八巷多层工厂联合中元会欢庆中元歌台之夜2026（19时）：大巴窑工业园，第1002座

（乐队：飞鹰；司仪：阳光可乐、奇贤）



丽星娱乐制作——大丰收厂商联谊会欢庆中元歌台之夜2026（19时30分）：兀兰E5工业区280号

（乐队：丽星；司仪：皓皓）



好运歌舞秀——优美一心中元会（19时30分）：乌美4门牌81号，UB One

（乐队：飞航；司仪：王雷）