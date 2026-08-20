【演出】

歌台欢乐夜

（21日，19时、20时15分、21时30分，滨海艺术中心星展基金会户外剧场，免费）

天悦主持，多组黄金组合包括陈晓欣与林丽影、张静玮与姜志峰，以及杜恩慧与陈翔，轮番带来耳熟能详的经典歌曲与精彩互动。

网址：esplanade.com/zh-cn/whats-on/festivals-and-series/a-date-with-friends/2026/getai-fun-night



不着一字：In Relation

（22日，14时30分、19时30分，五楼戏剧中心，黑箱剧场，门票：38元）

湘灵音乐社呈献，将南音、马来班顿诗与印度古典声乐三种传统并置于同一空间，在留白与交融中保留各自的独特之处。

网址：sistic.com.sg/events/relation0826（购票）



万紫千红之《潮韵蝶恋·梁祝情深》

（22日，15时，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：15元、20元）

南华潮剧社呈献，演出《梁祝》中最经典、最动人的五大篇章，带领观众走进梁山伯与祝英台的爱情世界，感受从相知、相惜到生离死别，再到化蝶永恒的动人历程。

网址：sistic.com.sg/events/namhwa0826（购票）

【讲座】

“第七届新加坡国际戏曲节”——大师分享：从《拾玉镯》谈戏曲虚拟性的表演与运用

（22日，10时，新加坡华族戏曲博物馆，新加坡布业中心二楼38号，惹兰苏丹路200号，免费）

新加坡华族戏曲协会主办，天韵京剧社副社长兼艺术总监林美莲主讲，结合经典剧目解析戏曲虚拟表演艺术。

电话：97506666（WhatsApp询问）；网址：facebook.com/profile.php?id=100066473057041



导读《两极哲理：哲学2.0版》

（22日，18时－19时30分，芽笼东图书馆，一楼活动室，免费）

本地知名哲学家王瑞贤主讲，探讨如何在变局之中寻求平衡，在对立之间发现契机，并共同思考：如何为个人、国家和世界，开创更美好的未来。

网址：nlb.libcal.com/event/5912329（报名）



侨批：跨越山海的信用网络

（22日，19时30分－21时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

《金钱与血脉》作者汪玉姣博士主讲，从历史文献与研究视角出发，分享侨批背后的历史故事，以及它如何连接起东南亚华人与中国之间的经济、社会与情感网络。

网址：mahayuyi-260822.eventbrite.sg（报名）



“狮城汇点”之文图出发VS剧场相见

（23日，14时30分－16时，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，节目室一，免费）

何雪芬主持，文图学会创始人及现任会长衣若芬和“海燕等人”艺术总监林海燕主讲，走进两名嘉宾的专栏书写，感受两种细腻而各异的文字风格，如何在公共生活中留下温柔的印记。

网址：nlb.libcal.com/event/5910064（报名）



导读电影《过春天》

（23日，14时－16时，碧山图书馆，二楼节目区，免费）

李画扬和王怡静导读，讲述佩佩每天往返深圳和香港，为了和朋友去旅行，她偷偷帮人带货过海关而展开了一场属于她的成长冒险。适合17岁至25岁青年参加。

网址：nlb.libcal.com/event/5913895（报名）

【21日歌台】

千禧娱乐制作——长青社庆中元歌台之夜：宏茂桥10道，第450座

（乐队：神风；司仪：程刚）



威之声——玉佛坛庆祝三官大帝、吴包贝爷及众神明宝诞千秋庆赞中元花车歌台（18时）：后港1道，第167A座

（Raymond老师键盘音乐伴奏）



慧兴君——黄埔大牌90中元会（18时30分）：黄埔熟食中心，黄埔通道第91座

（乐队：Ah Kiang老师键盘音乐伴奏）



丽星娱乐制作——后港61街698中元会欢庆中元歌台之夜（19时）：后港61街，第698座

（乐队：大班；司仪：阳光可乐）



群星娱乐制作——武吉巴督东中元会庆赞中元（19时）：武吉巴督东3道，第283座

（乐队：白狗骨；司仪：宝贝姐妹）



清德彩妆花车——Q’son Kitchen Equipment Pte Ltd庆赞中元（19时）：亨德森路207号，一楼一号，亨德森工业区



Team Unity舞台制作——运大私人有限公司（19时）：义顺工业区1街15号，六楼05号，Win 5

（乐队：Marcus老师键盘音乐伴奏）



KTE娱乐制作——BTS Industries中元会庆典（19时）：卓源东路40号（Enterprise Hub），一楼69号

（乐队：Steven老师键盘音乐伴奏；司仪：张雄）



丽星娱乐制作——Franklin Offshore欢庆中元歌台之夜2026（19时30分）：班丹路11号

（乐队：飞鹰；司仪：皓皓、李佩芬）



Sincerity Productions——后港二巷大牌710中元会庆赞中元（19时30分）：后港2道，第710座

（乐队：时代；司仪：雅雅）