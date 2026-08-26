触点
【展览】
画里湘西
（至30日，11时—17时，古楼画室展览厅，直落古楼J巷91号，免费）
新加坡水彩画会主办，展出湖南省水彩画学会副主席王锡忠的20幅个人作品，以及今年5月赴中国湖南湘西写生交流的本地艺术家，包括王金成、刘培和、 邓汝能、陈燕萍等人共同展出的作品。
网址：facebook.com/SWSFBPage
我们常去的地方：“客工镜头下”摄影展
（至9月30日，10时—18时30分，新加坡国家博物馆，一楼Longer Concourse，免费）
展出11名客工的31幅作品。
网址：facebook.com/mwpfsg
称心称重
（至10月17日，11时—19时（星期一及公共假期休馆），新加坡白石画廊，岌巴路39号（Keppel Rd），五楼03／06号，免费）
以物理学中的「平衡」（Counterweight）作为核心隐喻，探讨共同生活与共同创作如何成为理解当代世界的一种方式。
网址：whitestone-gallery.com
炽焰：东南亚艺术中的情欲（Passion is Volcanic: Desire in Southeast Asian Art）（R18)
（至30日，10时—19时，国家美术馆四楼展厅，City Hall Wing，门票：5元（公民与永久居民）、8元）
汇集绘画、雕塑装置、摄影与影像等媒介，展出超过70件作品，探索情色主题。展场禁止拍照与录影。仅限18岁及以上（须出示身份证明）人士观展。
网址：nationalgallery.sg/PassionisVolcanic
嘿嘿！小鬼在哪里？
（至9月10日，10时—18时，新加坡华族文化中心内各处，免费）
由吉祥物“小鬼”带领的互动式扩充实境游戏体验，以轻松有趣的方式探索中元节传统与意义。参与者可通过手机展开一趟沉浸式游戏旅程，认识与中元节相关的故事、习俗及信仰。
网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/little-ghost-explorer/
【其他】
新智文化才艺展
（28日至9月2日，11时—21时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）
新智文教读书会首次主办，公众可参与弟子规亲子共学、书法工作坊、古诗词吟咏，以及读书会，共同领略艺术与文化的魅力！
网址：qrco.de/bgoEdl（报名）／电话：96263208
第17届新加坡仲夏夜空（Singapore Night Festival）
（至9月5日，19时30分—23时（星期五、星期六：午夜12时结束），来福士城／国家图书馆大厦一楼The Plaza／狮城大厦／武吉士街艺术巷／首都剧院商场／新加坡管理大学绿荫校园，免费）
国家文物局子公司传承SG（HeritageSG）主办，今年的主题是“神话与传说”。通过大型投影、互动艺术装置、沉浸式演出和导览，把历史、传说与现代艺术融合，让公众重温本地和东南亚的历史文化故事与神话传说，认识本地文化遗产。
【26日歌台】
Team Unity舞台制作——李潮兴庆中元（11时30分）：芽笼峇鲁，第87座
（Ah Kiang老师键盘音乐伴奏）
Unity Production——梧槽大伯公社中元会（19时）：宏茂桥3道，第209座
（键盘音乐伴奏）
旅者歌台——三巴旺大牌五零三庆中元庆赞中元（19时）：威灵顿圈，第508C座组屋对面有盖篮球场
（乐队：白狗骨；司仪：盈家）
丽星娱乐制作——韮菜芭城隍庙欢庆中元歌台之夜（19时）：阿鲁慕甘路（Arumugam Rd）15号
（乐队：威乐斯；司仪：李佩芬、王雷、皓皓、林茹萍）
祯莲殿——庆祝大二三爷伯千秋宝诞祭拜祖先与无主孤魂（20时至22时）：兀兰13街，第154座
（Alan 老师钢琴音乐伴奏；司仪：婷婷）