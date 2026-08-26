【展览】

画里湘西

（至30日，11时—17时，古楼画室展览厅，直落古楼J巷91号，免费）

新加坡水彩画会主办，展出湖南省水彩画学会副主席王锡忠的20幅个人作品，以及今年5月赴中国湖南湘西写生交流的本地艺术家，包括王金成、刘培和、 邓汝能、陈燕萍等人共同展出的作品。

网址：facebook.com/SWSFBPage



我们常去的地方：“客工镜头下”摄影展

（至9月30日，10时—18时30分，新加坡国家博物馆，一楼Longer Concourse，免费）

展出11名客工的31幅作品。

网址：facebook.com/mwpfsg



称心称重

（至10月17日，11时—19时（星期一及公共假期休馆），新加坡白石画廊，岌巴路39号（Keppel Rd），五楼03／06号，免费）

以物理学中的「平衡」（Counterweight）作为核心隐喻，探讨共同生活与共同创作如何成为理解当代世界的一种方式。

网址：whitestone-gallery.com



炽焰：东南亚艺术中的情欲（Passion is Volcanic: Desire in Southeast Asian Art）（R18)



（至30日，10时—19时，国家美术馆四楼展厅，City Hall Wing，门票：5元（公民与永久居民）、8元）

汇集绘画、雕塑装置、摄影与影像等媒介，展出超过70件作品，探索情色主题。展场禁止拍照与录影。仅限18岁及以上（须出示身份证明）人士观展。

网址：nationalgallery.sg/PassionisVolcanic



嘿嘿！小鬼在哪里？

（至9月10日，10时—18时，新加坡华族文化中心内各处，免费）

由吉祥物“小鬼”带领的互动式扩充实境游戏体验，以轻松有趣的方式探索中元节传统与意义。参与者可通过手机展开一趟沉浸式游戏旅程，认识与中元节相关的故事、习俗及信仰。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/little-ghost-explorer/

【其他】

新智文化才艺展

（28日至9月2日，11时—21时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

新智文教读书会首次主办，公众可参与弟子规亲子共学、书法工作坊、古诗词吟咏，以及读书会，共同领略艺术与文化的魅力！

网址：qrco.de/bgoEdl（报名）／电话：96263208



第17届新加坡仲夏夜空（Singapore Night Festival）

（至9月5日，19时30分—23时（星期五、星期六：午夜12时结束），来福士城／国家图书馆大厦一楼The Plaza／狮城大厦／武吉士街艺术巷／首都剧院商场／新加坡管理大学绿荫校园，免费）

国家文物局子公司传承SG（HeritageSG）主办，今年的主题是“神话与传说”。通过大型投影、互动艺术装置、沉浸式演出和导览，把历史、传说与现代艺术融合，让公众重温本地和东南亚的历史文化故事与神话传说，认识本地文化遗产。

网址：heritage.sg/sgnightfest/

【26日歌台】

Team Unity舞台制作——李潮兴庆中元（11时30分）：芽笼峇鲁，第87座

（Ah Kiang老师键盘音乐伴奏）



Unity Production——梧槽大伯公社中元会（19时）：宏茂桥3道，第209座

（键盘音乐伴奏）



旅者歌台——三巴旺大牌五零三庆中元庆赞中元（19时）：威灵顿圈，第508C座组屋对面有盖篮球场

（乐队：白狗骨；司仪：盈家）



丽星娱乐制作——韮菜芭城隍庙欢庆中元歌台之夜（19时）：阿鲁慕甘路（Arumugam Rd）15号

（乐队：威乐斯；司仪：李佩芬、王雷、皓皓、林茹萍）



祯莲殿——庆祝大二三爷伯千秋宝诞祭拜祖先与无主孤魂（20时至22时）：兀兰13街，第154座

（Alan 老师钢琴音乐伴奏；司仪：婷婷）