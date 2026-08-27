【演出】

作弹会2026：公开彩排A组决赛

（29日，10时—13时，滨海艺术中心音乐室，门票：9元）

鼎艺团主办，把排练、修改过程纳入决赛，也把一部华乐新作从乐谱走向舞台的过程开放给公众。

网址：sistic.com.sg/events/cata0826（购票）



动画短片：饿鬼宴席之蛋炒饭

（29日，14时30分、16时30分、18时30分、20时30分，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票3元）

新加坡华族文化中心与Robot Playground Media联合呈献，以1920年代的广东为背景，将一道平平无奇、家喻户晓的家常便饭，转化为一段围绕亲情、失去、贪婪与超自然因果报应的鬼魅传奇。

网址：sistic.com.sg/events/banquet0826（购票）



回顾经典：瞿春泉

（29日，19时30分，新加坡华乐团音乐厅，门票：20元、40元、60元、90元）

新加坡华乐团呈献，演出曲目有《花木兰》《莱佛士铜像前的遐思》《长城随想》，瞿春泉执棒。

网址：sco.com.sg/290826（购票）



re:Sound室内乐团十周年庆典音乐会



（29日，19时30分，杨秀桃音乐学院音乐厅，门票：32元、48元）

乐团的十周年音乐会既回望来时路，也以青少年独奏、本地创作与经典曲目，继续寻找室内乐团的可能。

网址：bookmyshow.sg/en/events/RC10GALA（购票）

【讲座】

设置和使用网约车应用

（29日，14时—15时30分，兀兰图书馆，一楼节目区，免费）

新加坡数码转型办事处（SDO）主办，工作坊涵盖如何识别常见的网络诈骗，以及如何通过设置强密码和使用身份验证功能来确保账户安全。

网址：nlb.libcal.com/event/5912451（报名）



从《给阿嬷的情书》谈中华文化

（29日，14时—17时，喜耀文化学会大礼堂，顺利工业园第61座，六楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀文化学会、喜耀企业家论坛、喜耀华语讲演会、南洋孔教会和新加坡儒商学会联办，本地电影导演孙立人与对谈嘉宾戴文雪和喜耀文化学会会长，一同探讨电影背后的文化、情感与价值。

网址：forms.gle/GyxPvdxH5skneHto6（报名）；电话：68421123



阅读，让我们同行二十年

（29日，14时30分—16时，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，节目室一，免费）

第三代读书会分享四本优秀作品，从经典、人文教育、本土书写到未来展望，探讨阅读如何启迪思想、丰富生命，并陪伴我们走过人生不同阶段。

网址：nlb.libcal.com/event/5913857（报名）

【27日歌台】

千禧娱乐制作——后港5巷大牌322中元会歌台之夜：后港5道，第322座邻里公园

（乐队：神风；司仪：宝贝姐妹）



美化摩哆私人有限公司10周年纪念庆赞中元：加基武吉2道2号，1楼02-02/03/04

（乐队：Alan键盘音乐伴奏；司仪：吕伟伦）



星耀媒体——卓越庆赞中元普渡歌台（19时）：实龙岗北4道55号，3楼02R号

（乐队：Raymond老师钢琴伴奏）



群星娱乐制作——班丹杨桃园居民中元会庆赞中元（19时）：班丹花园300号后方

（乐队：飞航；司仪：皓皓）



丽星娱乐制作——后港3道第19座联合中元会欢庆中元歌台之夜（19时）：后港3道，第19座

（乐队：飞鹰；司仪：阳光可乐）



丽星娱乐制作——利升号鲜果贸易公司欢庆中元歌台之夜（19时）：实龙岗路上段1001号

（乐队：丽星；司仪：李佩芬）



梦幻娱乐制作——忆连阁殡葬礼仪庆赞中元（19时10分）：Mega@Woodlands，兀兰弄39号，2楼49号

（司仪：陈凯晴）



晓英娱乐制作／太阳城舞台秀——威势佳庆赞中元10周年歌台之夜（19时30分）：WCEGA大厦，武吉巴督弯1号

（乐队：白狗骨；司仪：小颜）