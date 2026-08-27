【演出】

re:Sound室内乐团10周年庆典音乐会

（29日，19时30分，杨秀桃音乐学院音乐厅，门票：32、48元）

乐团的10周年音乐会既回望来时路，也以青少年独奏、本地创作与经典曲目，继续寻找室内乐团的可能。

网址：bookmyshow.sg/en/events/RC10GALA（购票）

作弹会2026：公开彩排B组决赛

（30日，10时，滨海艺术中心音乐室，门票：9元）

鼎艺团主办。作曲家将西方与华乐器乐的独特音色巧妙融合，探索不同音乐传统、音色与演奏技法之间的交汇与对话。

网址：sistic.com.sg/events/catb0826（购票）

作弹会2026：获奖作品音乐会

（30日，19时30分，滨海艺术中心音乐室，门票：30元）

鼎艺团主办。音乐会呈献从世界各地作曲家中选出的决赛作品，展现当代华乐室内乐的新声音。

网址：sistic.com.sg/events/prize0826（购票）

摇滚歌剧《耶稣基督万世巨星》

（至9月6日，星期二至星期六：20时（星期六增场14时30分），星期天：13时30分、18时30分，金沙剧院，门票：58元－208元）

BASE Entertainment Asia呈献，作品由创作《歌剧魅影》的韦伯（Andrew Lloyd Webber）作曲，赖斯（Tim Rice）作词，时间截取耶稣受难前最后一周，但没有循传统宗教剧的方式歌颂神迹，而是主要从犹大的视角展开。

网址：sistic.com.sg/events/jesus0926（购票）

【讲座】

阅读，让我们同行二十年

（29日，14时30分－16时，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，节目室一，免费）第三代读书会分享四本优秀作品，从经典、人文教育、本土书写到未来展望，探讨阅读如何启迪思想、丰富生命，并陪伴我们走过人生不同阶段。

网址：nlb.libcal.com/event/5913857（报名）

从《给阿嫲的情书》谈中华文化

（29日，14时－17时，喜耀文化学会大礼堂，顺利工业园第61座，六楼26号，加基武吉1道，免费）

耀文化学会、喜耀企业家论坛、喜耀华语讲演会、南洋孔教会和新加坡儒商学会联办，本地电影导演孙立人与对谈嘉宾戴文雪和喜耀文化学会会长，一同探讨电影背后的文化、情感与价值。

网址：forms.gle/GyxPvdxH5skneHto6（报名）；电话：68421123

导读《被讨厌的勇气》

（30日，15时－17时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

随笔南洋读书会主办，会长夏蝉歌导读与分享书中的核心思想，更会结合自身的人生经历，聊聊阿德勒的哲学如何在日常生活中落地生根——那些关于勇气、自由与人际关系的思考，或许正是你一直在寻找的答案。

网址：nlb.libcal.com/event/5912331（报名）

【其他】

《不一样的1》亲子华文故事与艺术工作坊

（29日，14时－15时30分，Art Loft Studio，密驼路135号（Middle Road），四楼01号（Bylands Building），门票：49元（1大人 + 1孩子）

友谊书斋主办，通过互动故事导读，引导孩子发挥想象力，发现不同的观察与创作方式。亲子也将体验Loose Parts Play（松散材料游戏）和Gelli Printing（果冻版画），在艺术创作中增进互动。 适合4岁至8岁儿童。

网址：sistic.com.sg/events/lite_artfultale260829（报名）

【28日歌台】

丽星娱乐制作——利升号鲜果贸易公司欢庆中元午间歌台秀（16时）：实龙岗路上段1001号

（乐队：阿锵老师；司仪：袁瑾、皓皓、林茹萍）

创新娱乐制作——义顺717商店中元会庆祝中元（18时）：义顺71街，第724座

（乐队：飞航；司仪：李佩芬）

波东巴西大牌142歌台欢乐夜（18时30分）：波东巴西3道，第142座

（乐队：皇家；司仪：皓皓）

威造之车花车歌台——147勿洛水池路中元会庆赞中元（19时）：勿洛蓄水池路，第147座

IVY舞台秀——裕廊中309中元会庆赞中元（19时10分）：裕廊东32街，第309座

（乐队：大班；司仪：王雷）

晓英娱乐制作——武吉知马购物中心庆赞中元卡拉之夜（19时30分）：武吉知马购物中心，武吉知马路上段170号

（司仪：雅雅）

