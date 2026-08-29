【演出】

摇滚歌剧《耶稣基督万世巨星》

（至9月6日，星期二至星期六：20时（星期六增场14时30分），星期天：13时30分、18时30分，金沙剧院，门票：58－208元。歌剧为“辅导级”（Advisory 16），仅限16岁及以上人士观看）

BASE Entertainment Asia呈献，作品由创作《歌剧魅影》的韦伯（Andrew Lloyd Webber）作曲，赖斯（Tim Rice）作词，时间截取耶稣受难前最后一周，但没有循传统宗教剧的方式歌颂神迹，而是主要从犹大的视角展开。

网址：sistic.com.sg/events/jesus0926（购票）

【讲座】

阅读，让我们同行二十年

（29日，14时30分－16时，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，节目室一，免费）

第三代读书会分享四本优秀作品，从经典、人文教育、本土书写到未来展望，探讨阅读如何启迪思想、丰富生命，并陪伴我们走过人生不同阶段。

网址：nlb.libcal.com/event/5913857（报名）

导读《被讨厌的勇气》

（30日，15时－17时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

随笔南洋读书会主办，会长夏蝉歌导读与分享书中的核心思想，更会结合自身的人生经历，聊聊阿德勒的哲学如何在日常生活中落地生根——那些关于勇气、自由与人际关系的思考，或许正是你一直在寻找的答案。

网址：nlb.libcal.com/event/5912331

【展览】

艺载（Art Remembers）

（至10月18日，10时－19时，国家美术馆，新电信特展第一展厅和市政厅会议厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

展出20件作品，包括七件当代艺术委约新作，以及13件精选国家馆藏。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Art-Remembers.html#about

赖凤美：交汇

（至2027年10月3日，10时－19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

回望这位女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks

【其他】

“大华银行艺术脉动”（UOB Artbeat）艺术节

（29日和30日、9月4日至6日，11时－18时，Artspace@Helutrans，一楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，免费）

“2026年大华银行年度绘画比赛新晋艺术家入围作品展”将首次展示第45届入围决赛艺术家的精选作品。另一个亮点是由本地顶尖艺术修复工作室BARC Labs特别策划的沉浸式展览“大华银行艺术珍藏：超越画布”，呈现大华银行12件艺术珍藏的创作过程。29日的“艺享夜”（Art After Hours）特别活动，展览开放时间延至21时。

网址：go.uob.com/artbeat

【29日歌台】

千禧娱乐制作——后港683中元会歌台之夜：后港8道，第683座

（乐队：神风；司仪：李佩芬）

福善坛：芽笼8巷70号

（乐队：Marcus老师键盘音乐伴奏；司仪：王梦筠）

城市娱乐制作——海莲坛（19时）：WCEGA大厦，武吉巴督弯1号，九楼54号

星耀媒体——庆赞中元普渡花车卡拉之夜（19时）：乌美1路，第3014B座（咖啡店旁停车场）

（司仪：Jennifer）

晓英娱乐制作——白衣莲圣坛庆祝10周年纪念歌台之夜（19时）：后港51街，第566座

（司仪：宝哥）

欣乐舞台秀——Double 1 迷你超市居民联合中元会（19时）：蔡厝港通道，第787B座

（乐队：白狗骨；司仪：朱莉莉、陈蓉乐、程刚）

Team Unity舞台制作（19时）：淡滨尼93街，第9004座，1楼116号

（乐队：胡桐老师键盘音乐伴奏；司仪：洪憶霏）

丽星娱乐制作——勿洛北工业食品联合中元会欢庆中元歌台之夜（19时）：勿洛北5街，第3017座

（乐队：飞鹰；司仪：皓皓、袁瑾）

玉封阴德殿庆赞中元（19时）：后港61街，第696座

（司仪：巧儿）

IVY舞台秀——裕廊东309中元会庆赞中元（19时10分）：裕廊东32街，第309座

（乐队：大班；司仪：天悦）

绿光花车歌台——云善殿庆祝林包伯爷千秋庆赞中元（20时30分）：Stellar，淡滨尼北4通道12号