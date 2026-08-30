【讲座】

导读《被讨厌的勇气》



（30日，15时—17时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

随笔南洋读书会主办，会长夏蝉歌导读日本作家岸见一郎与古贺史健合著的这本书，带领读者走进阿德勒心理学的世界。导读员将分享核心思想，并结合自身经历，聊聊阿德勒的哲学如何在日常生活中落地生根——那些关于勇气、自由与人际关系的思考，或许正是你一直在寻找的答案。

网址：nlb.libcal.com/event/5912331



【展览】

首届“大华银行艺术脉动”（UOB Artbeat）艺术节

（30日、9月4日至6日，11时—18时，Artspace@Helutrans，一楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，免费）

一大亮点是“2026年大华银行年度绘画比赛新晋艺术家入围作品展”，首次展示第45届入围决赛艺术家的精选作品。另一个亮点是由本地顶尖艺术修复工作室BARC Labs特别策划的沉浸式展览“大华银行艺术珍藏：超越画布”，呈现该银行艺术珍藏的12件作品的创作过程。

网址：go.uob.com/artbeat



侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展



（9月1日至13日，10时—22时，城市广场购物中心（City Square Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/



“芦苇·蕴艺”藏家展“家”

（最后一天，10时—19时，那薇画廊（Gallery Nawei），富丽敦酒店（Fullerton Hotel）一楼8号，免费）

那薇画廊与私人藏家夫妻档“芦苇·蕴艺”（Our Hidden Talent by Luwee’s）联办，展出28件来自“芦苇·蕴艺”两位联合创办人的私人珍藏，汇集多位亚洲艺术家的画作，呈现不同文化背景与艺术语言下，对生活、家园与情感的表达。

电话：96684313（周末须预约）



“炽焰：东南亚艺术中的情欲”（Passion is Volcanic: Desire in Southeast Asian Art）（R18）

（最后一天，10时—19时，国家美术馆四楼展厅，City Hall Wing，门票：5元（公民与永久居民）、8元）

汇集绘画、雕塑装置、摄影与影像等媒介，展出超过70件作品，探索情色主题。展场禁止拍照与录影。仅限18岁以上（须出示身份证明）者观展。

网址：nationalgallery.sg/PassionisVolcanic



孔雀之魅：跨文化的风采与象征

（最后一天，10时—19时（星期五21时结束），土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及6岁以下儿童免费）

从印度穆鲁干神童与开屏孔雀同框瓷砖组合、基督教孔雀木雕祷告椅、孔雀刺绣华人服饰、娘惹用捷克细珠绣成的新婚床头挂饰，到当代镭射艺术，展现孔雀在不同文明中千变万化的魅力与寓意。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions/peacock-power



画里湘西



（最后一天，11时—17时，古楼画室，一楼展厅，直落古楼J巷91号，免费）

新加坡水彩画会主办，展出湖南省水彩画学会副主席王锡忠的20幅个人作品，以及今年5月赴中国湖南湘西写生交流的本地艺术家，包括王金成、刘培和、邓汝能、陈燕萍等人的作品。

网址：facebook.com/SWSFBPage



根源与共鸣2026：笔触中的记忆



（最后一天，12时—19时，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel），一楼01号，免费）

精选自新加坡艺术赞助人张俊勇的私人收藏，展出五位本地艺术家（吴珉权、王金成、陈楚智、郑木奎及邓汝能）的20余件作品。

网址：facebook.com/artcommunegallery

【30日歌台】

YF Productions——天性祠大总尼中元会庆赞中元（19时）：宏茂桥44街8号（靠近第457座庙宇）

（乐队：时代；司仪：李佩芬、皓皓）

清德彩妆花车——阴济坛（19时—21时30分）：秉定路（Pending Rd），第226座

（乐队：Alan老师键盘音乐伴奏）

胡发殿庆祝胡包贝爷安溪大二爷伯庆赞中元和无主孤魂（19时30分）：锦茂路，第16座

（乐队：坤乐团；司仪：程刚）

兴慧君舞台秀——玉封六壬三教祖师坛（19时）：万吉路，第251座旁空地

（乐队：皇家）

星耀媒体——圣义宫庆祝张公圣君千秋花车歌台夜（19时）：淡滨尼93街，第9003座

（乐队：Marcus钢琴老师）

无招牌娱乐制作——巴西班让振兴社中元会（19时15分）：巴西班让批发市场1号

（乐队：骑士；司仪：张雄、悦芊菱）



无招牌娱乐制作——西林村中元会庆赞中元（19时）：西林园（Westville），西林台76号

（乐队：飞航；司仪：盈家）



Team Unity舞台制作——新加坡艺威体育会庆赞中元（19时）：AMK Techlink，宏茂桥2A工业园20号，7楼12号

（乐队：Raymond老师键盘音乐伴奏；司仪：巧儿）



丽星娱乐制作——星工业联合社中元会欢庆中元歌台之夜（19时）：宏茂桥第二工业园32号

（乐队：飞鹰；司仪：宝贝姐妹）



旅者歌台／星光舞台制作——西海岸路巴刹商店联合社中元会庆赞中元（19时—22时）：金文泰西2街第726座

（乐队：白狗骨；司仪：阳光可乐）