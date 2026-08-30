与团共聚
【活动】
义安文化中心10月2日至4日主办“义安潮州文化美食节2026”，9月1日（星期二）上午9时开放，免费美食券在线预留。登记网址：forms.gle/Wayy3GgWZce3Tzjc6，成功预留者将在两周内接获电邮通知，并告知美食券领取方式。
南大孔子学院9月19日（星期六）下午2时至3时30分，在国家图书馆五楼Imagination Room主办“协商‘华人性’：再探吴德耀在东海大学”讲座，陈鸿毅博士主讲，入场免费。报名网址：forms.gle/YijAWkmA4YJpuVqAA
新加坡禾山公会将于2028年喜迎百年会庆，公会即日起公开征集“禾山”历史资料，包括前身“乐施社”创办人与先贤（如陈幼藉、陈仙精、何怀清等）的照片、文献及相关记录，以及公会发展的珍贵史料与回忆。公会也诚邀先贤后裔及禾山乡亲踊跃入会，携手传承先贤精神。电话：68410742／80544090／97210637
新加坡中华总商会、中国银行新加坡分行与新加坡企业中心9月11日（星期五）上午9时，在新加坡乌节希尔顿酒店六楼，举办2026新中商务论坛——“创新驱动未来：深化新中企业合作，共创区域发展新机遇”。文社青部兼贸工部高级政务部长刘燕玲、中国驻新加坡大使曹忠明、中华总商会会长高泉庆，以及中国银行新加坡分行行长史炜等嘉宾致辞。报名网址：www.sccci.org.sg/event/detail?slug=2026-singapore-china-business-forum
新文潮出版社与九霄私厨9月6日至13日，在九霄私厨举办多场“我狮城，我街道，我美食（第二弹）”文化体验活动。结合《我狮城，我街道2》一书，带大家一边细味融合古早与现代的新加坡当代风味，一边探索街道历史与饮食文化交织的城市故事。报名网址：sistic.com.sg/events/lite_flavoursofthecity26／电话：69805638
南洋孔教会（孔子大学堂）9月6日至9月27日（每逢星期天）上午10时至11时30分，在会所举办“四大名著怎么读？——从故事走进经典”系列课程，吉凌博士主讲，课程60元（四讲）。电话：63385110／电邮：nca@kongzi.org.sg／网址：www.kongzi.org.sg