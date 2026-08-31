【演出】

沉浸式剧场《离别酒》

（9月2日至13日，星期二至星期四：20时；星期六：19时；星期天：15时（13日：17时），吉门营房，酒吧The Blackbird，洛克路8号，门票：45元）

佳伟艺术（Gateway Arts）呈献，探讨心理健康和男性气质等课题，同时发出叩问：我们究竟能多了解一个人？如果不去询问，又会错过什么？

网址：sistic.com.sg/events/glass0926（购票）

【讲座】

药食同源养生

（9月2日，14时—16时，芽笼东图书馆，三楼Merpati Hall，免费）

中华中医药中心（加冷峇鲁诊所）诊所主管和驻诊医师陆之巍主讲，通过了解个人体质、季节变化及健康状况合理搭配饮食，可达到调理身体、增强免疫力、预防疾病及促进健康的目的。

网址：nlb.libcal.com/event/5916057（报名）

【展览】

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（9月1日至13日，10时—22时，城市广场购物中心（City Square Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

赖凤美：交汇

（至2027年10月3日，10时—19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

回望这位女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks

昨日今日记狮城

（最后一天，11时30分—19时，好望角画廊，百胜楼3楼19号，免费）

展出六位艺术家陈楚智、翁锡礼、许锡勇、邓汝能、周佑任与朱宏的画作。

网址：facebook.com/ capeofgoodhopeartgallery

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，10时－19时（星期五和星期六21时结束），艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/

【其他】

谱写人生：秦淮的音乐、文学与慈善之旅

（9月2日，14时，国大中央图书馆，三楼研讨会，免费）

国大图书馆主办，秦淮文献文物捐赠暨数码典藏上线。活动亮点包括手稿捐赠仪式、特邀嘉宾主题讲座、手稿与文献展览、互动式数码拍照亭，以及茶点交流。

网址：nus.edu/chinwhai（报名）

【31日歌台】

晓英娱乐制作——武吉知马临时巴刹熟食中心庆赞中元歌台之夜（19时）：惹兰树群（Jalan Seh Chuan）2A号

（乐队：飞鹰；司仪：张雄）

群星娱乐制作——武吉甘柏商店居民联合中元会庆赞中元（19时）：武吉巴督31街，第372座

（乐队：白狗骨；司仪：皓皓）

群星娱乐制作——吉丰海鲜馆庆赞中元（19时）：蔡厝港1道，216号

（乐队：飞航；司仪：宝贝姐妹）