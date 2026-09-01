【演出】

戏剧《三个女王》（英语、马来语演出）

（3日至13日，星期三至星期六：19时30分（星期六增演14时30分）／星期天：14时30分，义安公司剧院@野米，福南中心四楼，门票：45、55、65、75元）

必要剧场呈献，深入探讨姐妹情谊、信仰和家庭关系。

购票网址：bookmyshow.sg/en/events/3-queens/3QUEENSS

【讲座】

陪你看报纸

（3日，每逢星期四（每月第二个星期四除外），15时30分－16时30分，大巴窑公共图书馆三楼节目区，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：nlb.libcal.com/event/5911985

【展览】

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（9月1日至13日，10时－22时，城市广场购物中心（City Square Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

赖凤美：交汇

（至2027年10月3日，10时－19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

回望这位女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks

嘿嘿！小鬼在哪里？

（至9月10日，10时－18时，新加坡华族文化中心内各处，免费）

由吉祥物“小鬼”带领的互动式扩充实境游戏体验，以轻松有趣的方式探索中元节传统与意义。参与者可通过手机展开一趟沉浸式游戏旅程，认识与中元节相关的故事、习俗及信仰。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/little-ghost-explorer/

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，10时－19时（星期五和星期六21时结束），艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

购票网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html

【其他】

谱写人生：秦淮的音乐、文学与慈善之旅

（9月2日，14时，国大中央图书馆，三楼研讨会，免费）

国大图书馆主办，秦淮文献文物捐赠暨数字典藏上线。活动亮点包括手稿捐赠仪式、特邀嘉宾主题讲座、手稿与文献展览、互动式数字拍照亭，以及茶点交流。

报名网址：nus.edu/chinwhai

【9月1日歌台】

三兴制作——义顺第二邻区巴刹商店联合中元会庆赞中元歌台之夜

义顺22街，第293座硬地球场

（乐队：飞航；司仪：刘玲玲）

丰吉海鲜馆庆赞中元歌台之夜

（19时）蔡厝港1道216号

（乐队：大班；司仪：程刚、陈蓉乐）

丽星娱乐制作——泛兰德商联中元会欢庆中元歌台之夜

（19时）：Frontier，乌美3道50号

（乐队：旅者；司仪：王雷）

丽星娱乐制作——北环合作社中元会欢庆中元歌台之夜

（19时）：Northlink，海军部街10号

（乐队：飞鹰；司仪：李佩芬、陳建彬）

划越娱乐制作／情深舞台秀——淡滨尼9002中元会

（19时10分）：淡滨尼93街，第9002座

（乐队：Alan键盘音乐伴奏；司仪：婷婷）