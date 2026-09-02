【演出】

戏剧《三个女王》（英语、马来语演出）

（3日至13日，星期三至星期六：19时30分（星期六增演14时30分）／星期天：14时30分，义安公司剧院@野米，福南中心四楼， 门票：45元、55元、65元、75元）

必要剧场呈献，深入探讨姐妹情谊、信仰和家庭关系。

网址：bookmyshow.sg/en/events/3-queens/3QUEENSS（购票）

万紫千红之《大闹天宫》

（4日，19时30分，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：15元、20元）

南华潮剧社呈献，以京剧经典《⼤闹天宫》为主线，通过⽣动的舞台表演与绚丽的舞台艺术，展现⻬天⼤圣孙悟空的传奇故事。

网址：sistic.com.sg/events/namhwa0926（购票）

英语舞台剧《怪物》（Monstress）

（4日和5日，20时／6日：15时，滨海艺术中心小剧场，门票：42元）

由视障剧场工作者张丽玲编剧，新加坡特殊才艺协会（ART:DIS）出品，讲述盲女美玲搬入组屋后，与单亲母亲梅丽莎及其自闭症儿子萨姆成为邻居。三人在日常生活的重压与空间交会中，展现关于残障、照护、神经多样性，以及社会隐形偏见的深层省思。

网址：sistic.com.sg/events/monstress0926（购票）

舞剧《醒·狮》

（12日和13日：19时30分（13日增演14时30分），新传媒剧院，门票：48元、68元、88元）

南华潮剧社与智慧文创联合呈献，讲述一群年轻的舞狮人在人生道路上经历竞争、冲突与成长蜕变。他们怀着共同守护舞狮文化传承的信念，携手并肩，在追寻梦想的过程中建立深厚情谊，并谱写出一段真挚动人的爱情故事。

网址：sistic.com.sg/events/lion0926（购票）

【展览】

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至13日，10时—22时，城市广场购物中心（City Square Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

赖凤美：交汇

（至2027年10月3日，10时—19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

回望这名女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks

【其他】

新智文化才艺展

（最后一天，11时—21时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，1楼01号，加冷布丁路66号，免费）

新智文教读书会首次主办，公众可参与弟子规亲子共学、书法工作坊、古诗词吟唱，以及读书会，共同领略艺术与文化的魅力！

网址：qrco.de/bgoEdl（报名）／电话：96263208

【2日歌台】

群星娱乐制作——文礼新洲发（美香）铁板烧鱼欢庆中元节（19时）：文礼坊，第221座

（乐队：飞航；司仪：皓皓）

创新娱乐制作——新民修车成中元会（19时）：新民通道176号，五楼

（司仪：雅雅）

旅者歌台——民心社联谊会庆赞中元（19时25分）：沈氏通道，第41座

（乐队：白狗骨；司仪：宝贝姐妹）

旅者歌台——玅莲坛庆祝大二爷伯千秋（19时25分）：惹兰红山，第105A座

（乐队：旅者；司仪：阳光可乐）