【演出】

戏剧《三个女王》（英语、马来语演出）

（3日至13日，星期三至星期六：19时30分（星期六增演14时30分）／星期天：14时30分，义安公司剧院@野米，福南中心四楼， 门票：45、55、65、75元）

必要剧场呈献，深入探讨姐妹情谊、信仰和家庭关系。

网址：bookmyshow.sg/en/events/3-queens/3QUEENSS（购票）

万紫千红之《大闹天宫》

（4日，19时30分，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：15、20元）

南华潮剧社呈献，以京剧经典《⼤闹天宫》为主线，通过⽣动的舞台表演与绚丽的舞台艺术，展现⻬天⼤圣孙悟空的传奇故事。

网址：sistic.com.sg/events/namhwa0926（购票）

创乐者交响乐团：《齐格弗里德》

（5日，16时，滨海艺术中心音乐厅，门票：18、25、38、58、88元）

创乐者交响乐团 （Orchestra of the Music Makers）呈献，年轻英雄齐格弗里德重新铸成父亲留下的断剑，杀死巨龙法夫纳，取得具有强大力量的指环。此后，他穿过烈焰，找到受罚沉睡的女武神布伦希尔德，并将她唤醒。 演出全长约六小时。

网址：sistic.com.sg/events/wagner0926（购票）

舞剧《英歌》

（18日和19日：19时30分（19日增演14时30分），新传媒剧院，门票：48、68、88元）

南华潮剧社与智慧文创联合呈献，以潮汕英歌文化为灵感泉源，带入一系列的移民乡土精神及潮汕文化艺术。

网址：sistic.com.sg/events/heroes0926（购票）

【讲座】

生活如何成为小说？——王晋恒《弃医者》分享会暨小说创作对谈

（5日，14时—16时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

马来西亚医生兼作家王晋恒与对谈嘉宾艾琳、林高和陈帅，展开对谈，分享专业与生活经验如何转化为小说，也一同探讨文学如何回应医疗现实、科技发展与人文关怀。

网址：mahayuyi-260905.eventbrite.sg（报名）

【其他】

第17届新加坡仲夏夜空（Singapore Night Festival）

（至5日，19时30分－23时（星期五、六：午夜12时结束），来福士城（Raffles City）／ 国家图书馆大厦一楼The Plaza／ 狮城大厦／ 武吉士街艺术巷／ 首都剧院商场（Capitol Plaza）／ 新加坡管理大学绿荫校园（SMU Campus Green），免费）

国家文物局子公司传承SG（HeritageSG）主办，今年的主题是“神话与传说”。通过大型投影、互动艺术装置、沉浸式演出和导览，把历史、传说与现代艺术融合，让公众重温本地和东南亚的历史文化故事与神话传说，认识本地文化遗产。

网址：heritage.sg/sgnightfest/

【3日歌台】

晓英娱乐制作／太阳城舞台秀——纽顿小贩公会新联兴社庆赞中元歌台之夜（18时30分）：纽顿小贩中心停车场，克里门梭北道500号

（乐队：皇家；司仪：天悦、李佩芬）

狮城舞台策划——玅莲坛庆祝大二爷伯千秋歌台之夜（19时）：惹兰红山第105座

（乐队：大班；司仪：婷婷）

723中元会（19时）：循环路第37座

（乐队：Ah Kiang 钢琴音乐伴奏；司仪：程刚）

佳佳娱乐制作——裕华区31街商店小贩联谊会庆赞中元歌台之夜（19时）：裕廊东1道第347座

（乐队：白狗骨；司仪：阳光可乐）

丽星娱乐制作——玄云坛庆祝都府城隍及东岳大二三爷伯千秋暨庆赞中元欢庆中元歌台之夜（19时20分）：宏茂桥10道第408座

（乐队：飞鹰；司仪：林茹萍）

欣欣舞台秀／心意舞台制作——后港105巴刹联合社中元会庆赞中元（19时25分）：后港1道第105座对面空地（罗弄阿苏）

（乐队：神风；司仪：盈家）

善娱乐制作——惹兰巴哈中元会（20时）：裕廊西25街第275D座