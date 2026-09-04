【演出】

舞蹈“幻兽隐室”

（4日：19时／11日：19时30分，新加坡法国语言文化中心，二楼艺廊，沙奇士路1号（Sarkies Rd），门票：30元）

化生艺术团与新加坡法国语言文化中心联合制作，将艺廊变为舞蹈空间，让肢体语言、视觉艺术和音景互相交织，探讨人类和自然世界之间的脆弱关系。

网址：bit.ly/4qkd0RO（首场）／bit.ly/4zfV3YG（次场）



创乐者交响乐团：《齐格弗里德》

（5日，16时，滨海艺术中心音乐厅，门票：18元、25元、38元、58元、88元）

创乐者交响乐团（Orchestra of the Music Makers）呈献，年轻英雄齐格弗里德重新铸成父亲留下的断剑，杀死巨龙法夫纳，取得具有强大力量的指环。此后，他穿过烈焰，找到受罚沉睡的女武神布伦希尔德，并将她唤醒。演出全长约六小时。

网址：sistic.com.sg/events/wagner0926（购票）



《城市40》音乐会

（6日，15时，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：30元）

城市合唱团连同中华校友会合唱团、南洋中小幼校友会合唱团、共响（室内）合唱团、Alouette Ensemble弦乐四重奏，以及葫芦丝与陶笛呈献大合唱、女声小组、葫芦丝、陶笛，以及弦乐演奏。

电话：96163187（购票）

【讲座】

生活如何成为小说？——王晋恒《弃医者》分享会暨小说创作对谈

（5日，14时—16时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

马来西亚医生兼作家王晋恒与嘉宾艾琳、林高和陈帅，展开对谈，分享专业与生活经验如何转化为小说，也一同探讨文学如何回应医疗现实、科技发展与人文关怀。

网址：mahayuyi-260905.eventbrite.sg（报名）



导读《武当叶氏太极拳研究》

（6日，14时—15时30分，淡滨尼区域图书馆，二楼节目区一，免费）

太极读书会主办， 武术哲学家刘一龙博士主讲。

网址：nlb.libcal.com/event/5916039（报名）



新书发布会

（6日，15时30分—16时30分，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，节目室一，免费）

一起听故事里的主角，彼得和佩妮，他们学习理财时的趣事。活动适合家长和孩子参加。

网址：go.gov.sg/children-book-launch2（报名）

【展览】

“水色流光”第57届新加坡水彩画会年展

（至10日，11时—19时（10日17时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

展出约100名会员的水彩作品，也邀请五名国际艺术家展出15幅大师级水彩画作。

网址：watercolour.org.sg/exhibition/

【4日歌台】

莲心舞台秀——纽顿小贩公会新联兴社庆赞中元：纽顿熟食中心停车场，克里门梭北道500号

（乐队：飞鹰；司仪：吕伟伦、王雷）



划越娱乐制作——Successor Builders Pte Ltd庆赞中元歌台（18时30分）：WCEGA广场，武吉巴督弯1号，8楼23/24号

（乐队：皇家；司仪：雅雅）



花车歌台——新加坡圣明庙庆赞中元（19时）：Harvest @ Woodlands，兀兰E5工业园，1楼30号

（乐队：坤乐团；司仪：婷婷）



欣乐舞台秀——丰加北乐龄合作社中元会庆赞中元（19时）：武吉巴督33街，第325座

（乐队：大班；司仪：刘玲玲、宝贝姐妹）



群星娱乐制作——义顺南第八邻区中元会庆赞中元（19时）：义顺81街，第838座旁卡迪多用途礼堂

（乐队：飞航；司仪：鲜红、皓皓）



星耀媒体——新加坡安顺风水殿庆祝大二爷伯千秋宝诞安顺歌台之夜（19时20分）：仰光路677号，大草场

（小源老师钢琴伴奏；司仪：阳光可乐）



百星娱乐制作——义顺镇商贩联合中元会（19时30分）：义顺环路，第105座（忠邦城）

（乐队：白狗骨；司仪：奇贤）



好运歌舞秀——宏茂桥339联合中元会（19时30分）：宏茂桥1道，第339座停车场

（乐队：神风；司仪：陈蓉乐）