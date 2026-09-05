“看护他人的同时也要照顾好自己…”

分享故事：小丁的母亲95岁，已卧床近4年，每天早上七点就开始一连串的功课：移位下床如厕，帮忙洗漱，上床后洗手、灌食、量体温，测量血氧及血压，计算进食量与排泄量，并排订洗浴日期；中午有太阳时，一定让母亲坐轮椅出去晒太阳15分钟。母亲睡时一定戴上呼吸器供氧，晚间定时使用支气管扩张剂，拍背，做手脚运动等，母亲的功课要到晚上十点以后才结束。夜间也需有人陪睡旁边，一方面是呼吸器运转有时需监测，再来夜里需起身两次帮忙翻身，避免卧床同一姿势太久，产生褥疮。

每天二十四小时、全年无休的照护工作，需有百分之百的耐心；小丁有帮手，因为她深知自己需要喘息，需要暂时离开，需要转换环境，需要转换心情，让自己再充电是绝对必要的。小丁的想法是：“先把自己照顾好，才有可能陪妈妈走得更久”、“这是陪伴最深的智慧，照顾家人的同时，也别弄丢自己。”

·心力

出自佛教典籍《缁门警训》有句话说：“诸苦之中，病苦为深，作福之中，看病为最”。意思是人生虽有种种苦难，但身体生病受折磨的痛苦最为深刻；而在修福积德的所有善行中，照顾和探望病人所获得的福报最大。陪伴病人虽是至高的修福与慈悲，但看护者千万不要忘了允许自己喘息，在守护他人的同时绝对照顾好自己。

如何照顾好自己？首先是温柔提醒允许情绪释放：看护不是不能哭，感到崩溃或委屈时，要允许自己流泪宣泄情绪。其二是短暂离开不是遗弃：适度把照顾工作交替出去或离开一下，不代表不孝或不负责任。而第三是保留个人空间：每天为自己留下几分钟不需为别人交代、纯粹沉淀的时间；最后则是做到身心双重修复：照顾病人的同时，也须照顾好自己的睡眠与饮食，维持心力才能走得长远。

·观音

当听到“看护”这两个字时，我们也可想到观音菩萨。观音菩萨的慈悲愿力，即是“看”照、守“护”着众生。在释迦世尊时代，就有对于病患的看护以及临终的关怀。在《增一阿含经》中，佛陀告诉比丘们：“其有瞻视病者，则为瞻视我已；有看病者，则为看我已；所以然者，我今躬欲看视疾病。”

意思是说，比丘们当为生病的比丘作看护，就等于为佛陀作看护。照顾了病人，就如同照顾了佛陀，而佛陀自己也要亲身看顾病人，甚至佛陀亲自替生病比丘洗衣的记载。这可以让我们提起一股正向力量，就如佛教的八福田中，看病福田是第一福田。这“看护”不但是第一福田，更是在学观音、做观音。