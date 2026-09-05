【演出】

创乐者交响乐团：《齐格弗里德》

（5日，16时，滨海艺术中心音乐厅，门票：18、25、38、58、88元）

创乐者交响乐团（Orchestra of the Music Makers）呈献，年轻英雄齐格弗里德重新铸成父亲留下的断剑，杀死巨龙法夫纳，取得具有强大力量的指环。此后，他穿过烈焰，找到受罚沉睡的女武神布伦希尔德，并将她唤醒。演出全长约六小时。

网址：sistic.com.sg/events/wagner0926（购票）

《城市40》音乐会

（6日，15时，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：30元）

城市合唱团连同中华校友会合唱团、南洋中小幼校友会合唱团、共响（室内）合唱团、Alouette Ensemble弦乐四重奏，以及葫芦丝与陶笛呈献大合唱，女声小组、葫芦丝、陶笛及弦乐演奏。

电话：96163187（购票）

歌仔戏

（至21日，14时、19时，仙姑殿，淡滨尼道1号，免费）

台湾歌仔戏“佩芸歌剧团”呈献。

网址：facebook.com/groups/xiangutian

【讲座】

生活如何成为小说？——王晋恒《弃医者》分享会暨小说创作对谈

（5日，14时－16时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

马来西亚医生兼作家王晋恒与对谈嘉宾艾琳、林高和陈帅，展开对谈，分享专业与生活经验如何转化为小说，也一同探讨文学如何回应医疗现实、科技发展与人文关怀。

网址：mahayuyi-260905.eventbrite.sg（报名）

导读《武当叶氏太极拳研究》

（6日，14时－15时30分，淡滨尼区域图书馆，二楼节目区一，免费）

太极读书会主办，武术哲学家刘一龙博士主讲。

网址：nlb.libcal.com/event/5916039（报名）

新书发布会

（6日，15时30分－16时30分，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，节目室一，免费）

一起听故事里的主角——彼得和佩妮，他们学习理财时的趣事。活动适合家长和孩子参加。

网址：go.gov.sg/children-book-launch2（报名）

【展览】

“水色流光”第57届新加坡水彩画会年展

（至10日，11时－19时（10日17时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费 ）

展出约100名会员的水彩作品，也邀请五名国际艺术家展出15幅大师级水彩画作。

网址：watercolour.org.sg/exhibition/

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至11日，10时－22时，唐城坊一楼，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

【5日歌台】

莲心舞台秀——纽顿小贩公会新联兴社庆赞中元：纽顿熟食中心停车场，克里门梭北道500号

（乐队：飞鹰；司仪：吕伟伦、阳光可乐、天悦）

绿光制作——竹林善才宫庆赞中元（19时）：Revv @ Corporation，企业通道1号，6楼08号

（乐队：坤乐团；司仪：冯高美）

星耀媒体——裕廊东和平社联谊会花车歌台（19时）：裕廊东21街，第230座

（乐队：Marcus老师伴奏）

Team SK——后港401中元会观中善财坛花车歌台之夜（19时）：后港10道，第416座

（乐队：小源老师键盘音乐伴奏）

旅者歌台——Good Good Automotive Pte Ltd庆赞中元（19时）：裕廊海港路27A号，1楼27号

（司仪：钟盈家）

宏茂桥628吧刹和兴社庆祝中元（19时）：宏茂桥4道，第628座

（乐队：旅者；司仪：许琼芳、王雷）

Team Unity舞台制作——东岳善阴殿（19时30分）：柏提路（Petir Rd），第167座

玄福宫（20时）：后港8道，第617座

（乐队：Raymond钢琴音乐伴奏）