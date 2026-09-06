​【演出】

舞剧《醒狮》

（12日和13日：19时30分（13日增演14时30分），新传媒剧院，门票：48元、68元、88元）

中国广州歌舞剧院应南华潮剧社及智慧文创之邀呈献，讲述一群年轻的舞狮人在人生道路上经历竞争、冲突与成长蜕变。他们怀着共同守护舞狮文化传承的信念，携手并肩，在追寻梦想的过程中建立深厚情谊，并谱写出一段真挚动人的爱情故事。

购票网址：sistic.com.sg/events/lion0926

舞剧《英歌》

（18日和19日：19时30分（19日增演14时30分），新传媒剧院，门票：48、68、88元）

广州歌舞剧院应南华潮剧社及智慧文创之邀呈献，以潮汕英歌文化为灵感泉源，带入一系列的移民乡土精神及潮汕文化艺术，通过舞蹈介绍了潮汕的各种文化艺术，比如出花园（潮人的小孩成人礼）、木偶戏、嵌瓷、庙宇文化、手工木雕艺术、潮汕食物 等等。

购票网址：sistic.com.sg/events/heroes0926



歌仔戏

（至21日，14时、19时，仙姑殿，淡滨尼道1号，免费）

台湾歌仔戏 “佩芸歌剧团” 呈献。

网址：facebook.com/groups/xiangutian



【展览】

“水色流光”第57届新加坡水彩画会年展

（至10日，11时—19时（10日将在17时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费 ）

展出约100名会员的水彩作品，也邀请五名国际艺术家展出15幅大师级水彩画作。

网址：watercolour.org.sg/exhibition/

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至11日，10时—22时，唐城坊一楼，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/



侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至13日，10时—22时，城市广场购物中心（City Square Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/



“大华银行艺术脉动”（UOB Artbeat）艺术节

（最后一天，11时—18时，Artspace@Helutrans，一楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，免费）

“2026年大华银行年度绘画比赛新晋艺术家入围作品展”将首次展示第45届入围决赛艺术家的精选作品。另一个亮点是由本地顶尖艺术修复工作室BARC Labs特别策划的沉浸式展览“大华银行艺术珍藏：超越画布”，呈现该银行艺术珍藏的12件作品的创作过程。

网址：go.uob.com/artbeat

Brandon Tay个展“Sangkalan”

（最后一天，10时—21时，裕廊区域图书馆，二楼天桥，裕廊东中1路，免费）

新加坡美术馆主办，让新加坡艺术家的作品，巧妙融入建筑与人行道之间的空间，邀忙碌的人们驻足欣赏。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/brandon-tay-sangkalan



“深院听香”余启平作品展

（最后一天，11时—20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

走进余启平的创作世界，欣赏其最新个展，在诗意的画面与梦境般的叙事中，感受想象、思考与心灵共鸣。

网址：facebook.com/zallbookstore



【6日歌台】

旅者歌台 / 星光舞台制作——兀兰新镇中元会庆赞中元

（19时至22时）：马西岭通道，第6座

（乐队：白狗骨；司仪：天悦）

宏茂桥527巴刹和联合社中元会庆赞中元歌台欢乐夜：宏茂桥10道，第527座

（静山巴刹与熟食中心旁）

（乐队：飞航；司仪：奇贤）

云阴殿——庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋

（19时30分）：福满楼，新加坡博览中心，博览中心通道1号，二楼03号

（乐队：Super 6；司仪：皓皓、宝贝姐妹、阳光可乐）

南凤善堂中元会——歌台综艺夜

（19时）：义顺5道，第111座旁篮球场

（乐队：超音；司仪：洪佩群、陈瑞兴）

星耀媒体——黑云殿庆赞中元普渡花车歌台

（19时）：淡滨尼93街，第9002座，一楼68号

划越娱乐制作 / 情深舞台秀——好友齐聚庆中元

（18时10分）：S9大厦，实龙岗北4道55号，七楼11号

（乐队：Alan老师键盘音乐伴奏；司仪：婷婷、陈凯晴）

南贰殿庆赞中元花车歌台之夜

（19时值22时）：三巴旺通道，第481座

（乐队：小源键盘音乐伴奏）

Unity Production——暹茅神佛法道仙宮

（19时至22时）：淡滨尼42街，第473座

（乐队：Ah Kiang老师键盘音乐伴奏；司仪：程刚）

无招牌娱乐制作——高和建筑私人有限公司庆赞中元

（13时30分）：武吉巴督23街，第560座

（乐队：飞航；司仪：齐贤）



歌台之夜：后港8道，第637座

（乐队：飞鹰；司仪：李佩芬）









