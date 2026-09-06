【课程】

新加坡潮州八邑会馆开办潮州话系列课程：潮州日常会话（基础班）本月16日（星期三） 开课；潮州话（中阶班）本月17日（星期四） 开课；潮州俗谚语与歌谣学习班本月18日（星期五） 开课。报名WhatsApp：96537718／网址：facebook.com/TPIHK

南大孔子学院本月19日至10月17日（每逢星期六）下午2时至5时，开办“麦格罗斯基发声法：让您轻松放歌”（进阶课），蔡慧琨博士双语授课，学费：327元（五堂课）。报名电邮：infoci@ntu.edu.sg ／WhatsApp：87170875／网址：facebook.com/CINTUsg

新加坡摄影学会本月开办“智能手机摄影及数码摄影班”。报名WhatsApp：96434387

【活动】

新加坡潮州文史学会与醉花林俱乐部本月13日（星期日）下午3时30分，在醉花林俱乐部4楼会议室举办“潮汕乡土建筑缀英”讲座（华、潮语讲解），蔡海松主讲，王才强教授主持，免费入场。报名WhatsApp：90997022／网址：forms.gle/V25ef1Znb5e8CH226

南华潮剧社与智慧文创本月12、13、18及19日，在新传媒剧院举办中国获奖大型原创舞剧《醒狮》与《英歌》。巡演由中国广州歌舞剧院90人团队呈献，票价：48、68及88元。购票网址：www.sistic.com.sg/events/lion0926 和 www.sistic.com.sg/events/heroes0926

南洋廖氏公会本月19日（星期六）傍晚6时，在会所底层及停车场举办“宗亲同庆中秋联欢晚会”。届时6时提供自助晚餐，晚上7时至9时30分设歌台助兴表演。人数限100位，报名电话：67433889、93499803／电邮：leowassociation@singnet.com.sg