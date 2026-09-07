【演出】

舞剧《醒·狮》

（12日和13日：19时30分（13日增演14时30分），新传媒剧院，门票：48元、68元、88元）

南华潮剧社与智慧文创联合呈献，讲述一群年轻的舞狮人在人生道路上经历竞争、冲突与成长蜕变。他们怀着共同守护舞狮文化传承的信念，携手并肩，在追寻梦想的过程中建立深厚情谊，并谱写出一段真挚动人的爱情故事。

网址：sistic.com.sg/events/lion0926（购票）

舞剧《英歌》

（18日和19日：19时30分（19日增演14时30分），新传媒剧院，门票：48元、68元、88元）

南华潮剧社与智慧文创联合呈献，以潮汕英歌文化为灵感泉源，带入一系列的移民乡土精神及潮汕文化艺术。

网址：sistic.com.sg/events/heroes0926（购票）

歌仔戏

（至21日，14时、19时，仙姑殿，淡滨尼道1号，免费）

台湾歌仔戏“佩芸歌剧团”呈献。

网址：facebook.com/groups/xiangutian

【展览】

“水色流光”第57届新加坡水彩画会年展

（至10日，11时－19时（10日17时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

展出约100名会员的水彩作品，也邀请五名国际艺术家展出15幅大师级水彩画作。

网址：watercolour.org.sg/exhibition/

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至11日，10时－22时，唐城坊一楼，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至13日，10时－22时，城市广场购物中心（City Square Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

Brandon Tay个展“Sangkalan”

（9日至25日，10时－21时，榜鹅区域图书馆，免费）

新加坡美术馆主办，让新加坡艺术家创作作品，巧妙融入建筑与人行道之间的空间，邀忙碌的人们驻足欣赏。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/brandon-tay-sangkalan

嘿嘿！小鬼在哪里？

（至10日，10时—18时，新加坡华族文化中心内各处，免费）

由吉祥物“小鬼”带领的互动式扩充实境游戏体验，以轻松有趣的方式探索中元节传统与意义。参与者可通过手机展开一趟沉浸式游戏旅程，认识与中元节相关的故事、习俗及信仰。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/little-ghost-explorer/

“Formula 1”展

（至10月18日 ，11时－21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁，门票：成人49元起、儿童29元起）

集合Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还设有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事等一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）

【7日歌台】

云阴殿——庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋：福满楼，新加坡博览中心，博览中心通道1号，二楼03号

（乐队：Super 6；司仪：皓皓、宝贝姐妹、朱莉莉）

Unity Production——暹茅神佛法道仙宮（19时）：淡滨尼42街，第473座

（乐队：Ah Kiang 老师键盘音乐伴奏；司仪：程刚）