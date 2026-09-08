“植物覆盖率深刻影响着社会发展…”

分享信息：人类每日所需的能量，无论来自谷物、蔬果、豆类，本质上都源自植物将太阳能固定为化学能。植物因此是整个食物链的起点，也是维系生命运作不可或缺的基础。植物的四季荣枯，也启发人类重新理解生命循环。

在数位科技快速发展的今天，人类生活愈来愈便利，却也承受前所未有的心理压力。在这样的背景下，植物重新展现出另一种珍贵价值──疗癒。

美国生物学家威尔森提出“亲生命假说”，认为人类在数百万年的演化历程中，长期生活于森林、草原与河流之间，大脑因此自然形成亲近绿色植物的本能。因此当人们置身森林、公园或庭园时，容易产生安全感，副交感神经被活化，心跳趋于平稳，压力荷尔蒙皮质醇下降，情绪也随之安定。

近年来，科学研究逐渐证实，人与植物之间并非单纯的利用关系，而是一场彼此依存、共同成长的生命旅程。从净化空气到调节气候，植物以沉默而坚韧的力量改善了人类的生存环境，也透过绿色景观、天然气息与生命韵律，悄悄疗癒我们的身心。

当我们与植物共处时，身心会透过多维度的感官互动，获得无形的心灵抚慰与修复。凝视植物花叶呈现的自然几何结构与多彩色调，能让习惯高压专注的大脑前额叶获得休息，缓解慢性焦虑。

·身心

雨后泥土散发的清香与香草植物释放的天然气息，能直接作用于情绪中枢，使我们的呼吸放慢、稳定心律。植物含有天然挥发性芳香分子，被广泛应用于精油香氛疗法。

研究指出，适当的植物香气有助于舒缓焦虑、放松情绪、改善睡眠品质，并提升专注力与工作效率。而触摸树皮与花草，则能唤醒肌肤的原始触觉，亲手为植物浇水、修剪枯叶或新芽，也是一种充满专注与喜悦的正念练习。在付出关爱、见证生命成长的同时，人们能重新找回对生命的信任与平静感。

时至今日，植物依然深刻影响着社会发展。都市的绿地、公园与树林，不只是休憩空间，更逐渐被视为公共健康的重要基础建设。研究显示，绿地覆盖率较高的社区，居民普遍拥有较佳的身心健康；反之，绿地不足的地区则往往承受较高的环境风险与健康负担。植物不只是自然资源，也反映了公共政策与城市治理的价值选择。

·说法

佛陀一生说法49年，大约有25年常驻于林木蓊郁的“祇园”，一般人熟知的《金刚经》，都是在此宣说。2011年位于高雄的佛陀纪念馆落成前，最早完工的一座园林命名就是“祇园”，意在仰佛之德，希望回归到佛陀在印度的灵山盛会，藉着一花一世界、一叶一如来，而无言说法。

对佛馆整体园区的规划是“回到佛陀时代”。从高山移植到此的五叶松，僧众帮它吊点滴降温而活了下来，针叶树种能在炎热南台湾屹立，树木演示了惊人的生存能力。而在菩提广场两侧，小叶榄仁树成排碧绿，犹似一把伞的树形，撑展在十八罗汉身旁，就像诸佛菩萨出行弘化时高举的华盖，更增证悟圣者的神圣性。

最特别的是树龄超过100岁的“桃花心木爷爷”，从台东寺院移植来这棵桃花心木，给予最好的土壤，让老树再冒新芽，重新展现坚韧的生命力。桃花心木树干笔直，直心是道场，示现修行人当有的正直气质。

佛馆规划更重要的意涵是，把有佛教象征的无忧树、娑罗树，以及从印度移植回来的菩提树，在佛馆中植树成林，除了给大众乘凉之外，同时形成户外森林博物馆的教育意义。来自各地的树木都有属于自己的原生故事，让“佛馆的花与树都在说法。”