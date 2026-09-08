【讲座】

陪你看报纸

（10日（每月第2个周四），15时30分－16时30分，碧山公共图书馆，2楼节目区，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

报名网址：go.gov.sg/lhzbtoyl

《慢活出滋味》读书会

（10日，19时30分－21时30分，新智文教读书会会所，沈氏道中心，二楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费、非会员5元）

郑希宜导读，司仪是杨明洁，听听作者游乾桂是怎样转换心态，去倾听内在需求，捕捉生活中人事物的美好，并守着岁月的从容、自由和幸福。

电话：80819445（WhatsApp请附上中英文姓名）

【展览】

“水色流光”第57届新加坡水彩画会年展

（至10日，11时－19时（10日17时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费 ）

展出约100名会员的水彩作品，也邀请五名国际艺术家展出15幅大师级水彩画作。

网址：watercolour.org.sg/exhibition/

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至11日，10时—22时，唐城坊一楼，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至13日，10时—22时，城市广场购物中心（City Square Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

Brandon Tay个展“Sangkalan”

（9日至25日，10时—21时，榜鹅区域图书馆，免费）

新加坡美术馆主办，让新加坡艺术家创作作品巧妙融入建筑与人行道之间的空间，邀忙碌的人们驻足欣赏。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/brandon-tay-sangkalan

【8日歌台】

南凤善堂中元会慈善晚宴

（18时15分）义顺5道，第111座旁篮球场

（乐队：超音；司仪：周均融、吴𬀩（上半场） / 司仪：林伟华、陈瑞兴（下半场））

Unity Production——暹茅神佛法道仙宮

（19时）：淡滨尼42街，第473座

（乐队：Ah Kiang 老师键盘音乐伴奏；司仪：程刚）

丽星娱乐制作——洛阳大伯公宫欢庆中元歌台之夜

（19时）：洛阳大道20号

（乐队：飞鹰；司仪：王雷、刘玲玲）

旅者歌台 / 星光舞台制作——兀兰美嘉中元会庆赞中元

（19时20分）：Mega@Woodlands，兀兰弄39号

（乐队：旅者；司仪：李佩芬、天悦）

旅者歌台——榜鹅居民中元会千人宴会歌台庆赞中元

（19时20分）：榜鹅地铁站B出口

（乐队：白狗骨；司仪：阳光可乐）