【演出】

“懂 · 四百年琴音回望”付宁钢琴独奏音乐会

（11日，19时30分，滨海艺术中心音乐厅，门票：38、68、98、128、268元）

Fu Ning Piano Atelier主办，施坦威艺术家付宁倾情演绎，演出采用“艺术导赏 + 现场演奏”的创新形式，精选巴洛克、古典主义、浪漫主义及近现代四大时期经典钢琴作品。

网址：sistic.com.sg/events/funing0926



新加坡华乐团到怡丰城走走

（11日和12日，19时30分，怡丰城三楼露天剧场（Vivocity Amphitheatre），门票：儿童4元、成人5元）

新加坡华乐团呈献，演出曲目包括《月亮代表我的心》《花好月圆》《早安老师！》《阿细跳月》 等作品。 首席指挥郭勇德及副指挥倪恩辉联合执棒。

网址：mapletreeaitc.eventbrite.com（购票）

【讲座】

《慢活出滋味》读书会

（10日，19时30分—21时30分，新智文教读书会会所，沈氏道中心，二楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费、非会员5元）

郑希宜导读，司仪是杨明洁，听听作者游乾桂是怎样转换心态，去倾听内在需求，捕捉生活中人事物的美好，并守着岁月的从容、自由和幸福。

电话：80819445（WhatsApp请附上中英文姓名）



英文讲座：中西医携手·健康过中秋

（11日，14时—16时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

心脏专科医生林俊义和中医师林于琳教大家如何健康安心过中秋，以及三高患者如何应用中医养生方法吃月饼品茶。讲座将以英语进行。

网址：nlb.libcal.com/event/5971609（报名）

【展览】

“水色流光”第57届新加坡水彩画会年展

（至10日，11时—19时（10日17时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

展出约100名会员的水彩作品，也邀请五名国际艺术家展出15幅大师级水彩画作。

网址：watercolour.org.sg/exhibition/



共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至11日，10时—22时，唐城坊一楼，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/



【9日歌台】

Team 8K 歌台花车

（19时30分）：兀兰岭1号（Woodlands Height）

（小源老师键盘音乐伴奏）

丽星娱乐制作——三宝佛光寺庆祝地藏王菩萨圣诞暨庆赞中元欢庆中元歌台之夜

（19时）：阿鲁慕甘路 24号

（乐队：丽星；司仪：李佩芬、奇贤）

丽星娱乐制作——裕廊东平安社欢庆中元歌台之夜

（19时20分）：裕廊东24街，第252座

（乐队：飞鹰；司仪：刘玲玲）

大悲观音殿歌台综艺夜

（19时）：宏茂桥44街（10道），第470座

（乐队：神风；司仪：皓皓、陈瑞兴）

划越娱乐制作情深舞台秀——勿洛水池中元会

（19时）：勿洛蓄水池路，第704座咖啡店前面

（乐队：Ah Kiang老师键盘音乐伴奏；司仪：婷婷）

旅者歌台——义顺南南联居民旺村中元会庆赞中元私人晚宴

（19时—22时30分）：卡迪多用途场地（MPC@Khatib）

（乐队：白骨狗；司仪：宝贝姐妹、小颜）

旅者歌台——新加坡夜市中元会庆赞中元

（18时—22时30分）：巴耶利峇连路（靠近巴耶利峇中心PLQ购物商场）

（乐队：旅者；司仪：阳光可乐）



敕封圣福宫庆祝开宫十六周年纪念歌台之夜

（19时—20时40分）：武吉巴督西9道，第448D座多用途礼堂

（Raymond老师键盘音乐伴奏）



Unity Production——暹茅神佛法道仙宮

（19时—22时）：淡滨尼42街，第473座

（乐队：Alan老师键盘音乐伴奏；司仪：程刚）