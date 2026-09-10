【演出】

“懂·四百年琴音回望”付宁钢琴独奏音乐会

（11日，19时30分，滨海艺术中心音乐厅，门票：38、68、98、128、268元）

Fu Ning Piano Atelier主办，施坦威艺术家付宁倾情演绎，演出采用“艺术导赏+现场演奏”的创新形式，精选巴洛克、古典主义、浪漫主义及近现代四大时期经典钢琴作品。

网址：sistic.com.sg/events/funing0926

新加坡华乐团到怡丰城走走

（11日和12日，19时30分，怡丰城三楼露天剧场（Vivocity Amphitheatre），门票：儿童4元、成人5元）

新加坡华乐团呈献，演出曲目包括《月亮代表我的心》《花好月圆》《早安老师！》《阿细跳月》等作品。首席指挥郭勇德及副指挥倪恩辉联合执棒。

网址：mapletreeaitc.eventbrite.com（购票）

菜鸟相声社三周年相声专场

（12日，19时，南洋普宁会馆六层宴会厅，芽笼27A巷26号，门票：28元）

通过表演形式横跨相声与多项传统艺术，呈献一场融合传统文化与喜剧元素的多元演出。

网址：sistic.com.sg/events/lite_cainiao2603

【讲座】

《慢活出滋味》读书会

（10日，19师30分—21时30分，新智文教读书会会所，沈氏道中心，二楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费、非会员5元）

郑希宜导读，司仪是杨明洁，听听作者游乾桂是怎样转换心态，去倾听内在需求，捕捉生活中人事物的美好，并守着岁月的从容、自由和幸福。

电话：80819445（WhatsApp请附上中英文姓名）

英文讲座：中西医携手·健康过中秋

（11日，14时—16时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

心脏专科医生林俊义和中医师林于琳分别教大家如何健康安心过中秋，以及如何应用中医养生方法吃月饼品茶。

网址：nlb.libcal.com/event/5971609（报名）

淡马锡号沉船元青花

（12日，14时—17时，东陵民众俱乐部一楼会议室，免费）

新加坡盆景与赏石协会主办，林朝华船长主讲，分享在白礁发现的700年前元代沉船“淡马锡号”的历史背景，并现场展示其珍藏的沉船元青花瓷。

网址：form.gov.sg/6a7187f5c71b6c2c2e7f5459（报名）

旅行“物”语：一件物，一段旅程，一段人生

（12日，19时—20时30分，怡和轩俱乐部二楼，武吉巴梳路（Bukit Pasoh Rd）43号，收费：30元）

草根书室、怡和轩和脚遛书店联办，对谈嘉宾是作家叶孝忠和香港跨界创意人欧阳应霁。

网址：forms.gle/6BtrJ8yEvJ7A8hUf6（报名）

【展览】

“水色流光”第57届新加坡水彩画会年展

（至10日，11时—19时（10日17时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

展出约100名会员的水彩作品，也邀请五名国际艺术家展出15幅大师级水彩画作。

网址：watercolour.org.sg/exhibition/

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至11日，10时—22时，唐城坊一楼，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

杨子强及吴锦宏双人展“这不是展览，而是个状况”

（至16日，星期二至星期六：11时—16时，古楼画室一楼展厅，直落古楼J巷91号，免费）

更+当代画廊（Olal’Art）主办，以“状况”为核心概念，试图超越传统静态陈列的观看模式，将展场视为一个由作品、空间、身体、时间与感知共同生成的关系性现场。

网址：facebook.com/TelokKurauStudiosSG

【其他】

月满童心·欢乐庆中秋

（12日，11时—12时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

与孩子一起玩游戏、听故事、猜灯谜，感受浓浓的节日气氛，让孩子在欢声笑语中学习传统文化。适合家长和4岁至12岁孩子参加。

网址：nlb.libcal.com/event/5916046（报名）

【10日歌台】

巴刹中心午间卡啦歌舞秀（11时—14时）：阿裕尼2道，第117座

（司仪：朦丽卡）



太阳城舞台秀／花车歌台——34加冷机场庆赞中元（16时—20时）：加西雅弯（Cassia Crescent），第34座

丽星娱乐制作——高文城后港21街大牌209巴刹小贩中元会欢庆中元歌台之夜（19时）：高文汇（Kovan Hub），后港21街，第206座

（乐队：飞鹰；司仪：李佩芬、皓皓）

旅者歌台——红山榕树下欢歌劲舞热闹恭送好兄弟姐妹（19时）：惹兰红山，第110座

（乐队：白狗骨；司仪：许琼芳）

兴慧君舞台秀——菩提殿庆祝大二爷伯千秋兼庆赞中元（19时—22时）：Northview Bizhub，义顺工业1街6号，八楼13号

（乐队：Alan 老师键盘音乐伴奏）



Unity Production——暹茅神佛法道仙宮（19时—22时）：淡滨尼42街，第473座

（乐队：Kiang 老师键盘音乐伴奏；司仪：程刚）



晓英娱乐制作——亨德申区红山景居民小贩合作社庆赞中元歌台之夜（19时30分—22时30分）：红山景第115座

（乐队：皇家；司仪：朱莉莉、宝贝姐妹）