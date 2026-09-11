【演出】

“懂 · 四百年琴音回望”付宁钢琴独奏音乐会

（11日，19时30分，滨海艺术中心音乐厅，门票：68、98、128、268元）

Fu Ning Piano Atelier主办，施坦威艺术家付宁倾情演绎，演出采用“艺术导赏 + 现场演奏”的创新形式，精选巴洛克、古典主义、浪漫主义及近现代四大时期经典钢琴作品。

网址：sistic.com.sg/events/funing0926

新加坡华乐团到怡丰城走走

（11日和12日，19时30分，怡丰城三楼露天剧场（Vivocity Amphitheatre），门票：4元（儿童）、5元（成人））

新加坡华乐团呈献，演出曲目包括《月亮代表我的心》《花好月圆》《早安老师！》《阿细跳月》 等作品。首席指挥郭勇德及副指挥倪恩辉联合执棒。

网址：mapletreeaitc.eventbrite.com（购票）

波那妙韵迎中秋：粤剧粤曲汇演

（12日，14时，波那维斯达民众俱乐部，荷兰通道 ，免费）

波那维斯达民众俱乐部粤剧组和新明星粤剧中心联办，折子戏演出包括《七月七日长生殿》《大断桥》，演唱曲目有《笑傲江湖》《苧萝初会》《恨锁楼台》等。

电话：67774169（索票）

“从黑暗进入光明”（From Darkness into Light）音乐会

（13日，17时，维多利亚音乐厅，门票：38、48、58元）

本地古乐团红点巴洛克与英华初院校友合唱团联合呈献，演绎泽伦卡（Jan Dismas Zelenka）和夏庞蒂埃（Marc-Antoine Charpentier）等17至18世纪巴洛克作曲家的作品。

网址：shorturl.at/b5hBb

【讲座】

英文讲座：中西医携手·健康过中秋

（11日，14时－16时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

心脏专科医生林俊义和中医师林于琳中医师分别教大家如何健康安心过中秋，以及如何应用中医养生方法吃月饼品茶。

网址：nlb.libcal.com/event/5971609（报名）

淡马锡号沉船元青花

（12日，14时－17时，东陵民众俱乐部一楼会议室，免费）

新加坡盆景与赏石协会主办，林朝华船长主讲，分享在白礁发现的700年前元代沉船“淡马锡号”的历史背景，并现场展示其珍藏的沉船元青花瓷。

网址：form.gov.sg/6a7187f5c71b6c2c2e7f5459（报名）

旅行“物”语：一件物，一段旅程，一段人生

（12日，19时－20时30分，怡和轩俱乐部2楼，武吉巴梳路43号（Bukit Pasoh Rd），收费：30元）

草根书室、怡和轩和脚遛书店联办。对谈嘉宾是作家叶孝忠和香港跨界创意人欧阳应霁。

网址：forms.gle/6BtrJ8yEvJ7A8hUf6（报名）

亲子活动“飞行手推车历险记：到范克里夫水族馆见见食人鱼”

（13日，15时－16时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，收费：8元（1大人+1小孩））

作者莫若芬主讲，跟随明明和婆婆乘坐神奇的飞行手推车，穿越时空回到1980年代的范克里夫水族馆，认识各种海洋生物，还有令人好奇的食人鱼。

网址：yuyi.com.sg/products/event-260913（报名）

【展览】

杨子强及吴锦宏双人展“这不是展览，而是个状况”

（至16日，星期二至六：11时－16时，古楼画室，一楼展厅，直落古楼J巷91号，免费）

更+当代画廊（Olal’Art）主办，以“状况”为核心概念，试图超越传统静态陈列的观看模式，将展场视为一个由作品、空间、身体、时间与感知共同生成的关系性现场。

网址：facebook.com/TelokKurauStudiosSG

第33届青少年书法展

（12日至17日，11时－17时，在新加坡书法中心李光前堂，滑铁卢街48号，免费）

新加坡书法学会主办，展出93名青少年的入选作品。

电话：63377753；网址：facebook.com/profile.php?id=100071072238297

【其他】

月满童心·欢乐庆中秋

（12日，11时－12时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

与孩子一起玩游戏、听故事、猜灯谜，感受浓浓的节日气氛。让孩子在欢笑中学习传统文化。适合家长和4岁至12岁孩子参加。

网址：nlb.libcal.com/event/5916046（报名）