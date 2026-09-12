【演出】

“从黑暗进入光明（From Darkness into Light）”音乐会

（13日，17时，维多利亚音乐厅，门票：38、48、58元）

本地古乐团红点巴洛克与英华初院校友合唱团联合呈献，演绎泽伦卡（Jan Dismas Zelenka）和夏庞蒂埃（Marc-Antoine Charpentier）等17至18世纪巴洛克作曲家的作品。

网址：shorturl.at/b5hBb

儿童剧《大森林，小勇士》

（至27日，星期五：10时、12时、15时）／星期六和星期天：11时、14时、16时，国家图书馆大楼，五楼戏剧中心，黑箱剧场， 门票：38、42元）

九年剧场呈献，一部融入音乐、想象、偶戏元素与互动元素的儿童剧，带领孩子在欢笑与感动中，学会关怀生命、理解自然，守护我们的自然家园。

网址：bookmyshow.sg/en/events/NYTTFH26（购票）

舞剧《醒·狮》

（12日和13日：19时30分（13日增演14时30分），新传媒剧院，门票：48、68、88元）

南华潮剧社与智慧文创联合呈献，讲述一群年轻的舞狮人在人生道路上经历竞争、冲突与成长蜕变。

网址：sistic.com.sg/events/lion0926（购票）

【讲座】

亲子活动“飞行手推车历险记：到范克里夫水族馆见见食人鱼”

（13日，15时—16时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，收费：8元（1大人+1小孩））

作者莫若芬主讲，跟随明明和婆婆乘坐神奇的飞行手推车，穿越时空回到1980年代的范克里夫水族馆，认识各种海洋生物，还有令人好奇的食人鱼。

网址：yuyi.com.sg/products/event-260913（报名）

【展览】

杨子强及吴锦宏双人展“这不是展览，而是个状况”

（至16日，星期二至六：11时—16时，古楼画室，一楼展厅，直落古楼J巷91号，免费）

更+当代画廊（Olal’Art）主办，以“状况”为核心概念，试图超越传统静态陈列的观看模式，将展场视为一个由作品、空间、身体、时间与感知共同生成的关系性现场。

网址：facebook.com/TelokKurauStudiosSG

第33届青少年书法展

（至17日，11时—17时，在新加坡书法中心李光前堂，滑铁卢街48号，免费）

新加坡书法学会主办，展出93名青少年的入选作品。

电话：63377753；网址：facebook.com/profile.php?id=100071072238297

上下求索：萧学民回顾展

（至23日，11时—19时，南洋艺术学院，义安公司第一、二展厅，明古连街80号，免费）

展出萧学民40余件油彩与粉彩作品，创作时间横跨1990年代至今，历时约40年，超过一半是巨画。

网址：nafa.edu.sg/events/Realism-the-language-of-spirit--mind-and-body-siew-hock-meng

Brandon Tay个展“Sangkalan”

（至10月25日，10时—21时，榜鹅区域图书馆，免费）

新加坡美术馆主办，让新加坡艺术家创作作品，巧妙融入建筑与人行道之间的空间，邀忙碌的人们驻足欣赏。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/brandon-tay-sangkalan

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy） ，门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html