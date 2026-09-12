【演出】

“从黑暗进入光明（From Darkness into Light）”音乐会

（13日，17时，维多利亚音乐厅，门票：38、48、58元）

本地古乐团红点巴洛克与英华初院校友合唱团联合呈献，演绎泽伦卡（Jan Dismas Zelenka）和夏庞蒂埃（Marc-Antoine Charpentier）等17至18世纪巴洛克作曲家的作品。

网址：shorturl.at/b5hBb

儿童剧《大森林，小勇士》

（至27日，星期三至五：10时、12时（星期五增场15时）／星期六和星期天：11时、14时、16时，五楼戏剧中心，黑箱剧场， 门票：38、42元）

九年剧场呈献，一部融入音乐、想象、偶戏元素与互动元素的儿童剧，带领孩子在欢笑与感动中，学会关怀生命、理解自然，守护我们的自然家园。

网址：bookmyshow.sg/en/events/NYTTFH26（购票）

【演出】

摄影心得分享会：全景摄影

（13日，14时，麦波申民众俱乐部，二楼剧场，巴耶利峇大道，免费）

麦波申民众俱乐部摄影兴趣组主办，Alex Heng 主讲。

电话：96666490

【展览】

杨子强及吴锦宏双人展“这不是展览，而是个状况”

（至16日，星期二至六：11时—16时，古楼画室，一楼展厅，直落古楼J巷91号，免费）

更+当代画廊（Olal’Art）主办，以“状况”为核心概念，试图超越传统静态陈列的观看模式，将展场视为一个由作品、空间、身体、时间与感知共同生成的关系现场。

网址：facebook.com/TelokKurauStudiosSG

上下求索：萧学民回顾展

（至23日，11时－19时，南洋艺术学院，义安公司第一、二展厅，明古连街80号，免费）

展出萧学民40余件油彩与粉彩作品，创作时间横跨1990年代至今，历时约40年，超过一半是巨画。

网址：nafa.edu.sg/events/Realism-the-language-of-spirit--mind-and-body-siew-hock-meng

万象绘境——萧学民的艺术

（至26日，12时－18时30分，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），四楼46号，免费）

展出25幅画作，涵盖油画、水彩、粉彩，包含静物、人体、肖像与风景，大多取材于东南亚风情以及峇厘岛之行的写生见闻。

网址：facebook.com/haihuiart

Brandon Tay个展“Sangkalan”

（至25日，10时—21时，榜鹅区域图书馆，免费）

新加坡美术馆主办，让新加坡艺术家创作作品，巧妙融入建筑与人行道之间的空间，邀忙碌的人们驻足欣赏。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/brandon-tay-sangkalan

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至10月2日，榜鹅综合社区中心（One Punggol），免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

我们常去的地方：“客工镜头下”摄影展

（最后一天，10时—18时30分，新加坡国家博物馆，一楼Longer Concourse，免费）

展出11名客工的31幅作品。

网址：facebook.com/mwpfsg

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（最后一天，10时—22时，城市广场购物中心（City Square Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/