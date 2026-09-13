与团共聚
【活动】
新加坡华族舞蹈团9月19日（星期六）晚上7时45分，在戏剧中心剧场呈献双舞作品《追远》。演出包含创意总监苏健龙创作的《阿嬷》与艺术总监梁杰旎编创的《剪・穿越光影》，门票：35元、45元。购票网址：bookmyshow.sg/booking/ECHOESBT
南洋柯氏公会9月19日（星期六）傍晚6时，在会馆举办“庆中秋联欢晚会”暨颁发初院组别奖学金／大学奖学金／体育卓越奖。报名电话：62940449
吾庐俱乐部9月19日（星期六）上午10时至下午3时，在会所三楼举办“月满中秋，情定吾庐”第三届单身派对，开放给25岁至50岁单身人士（未婚、离婚或丧偶）参加。报名费每人200元，参加者须提交简介与近照，离婚／丧偶者需附相关证明。报名电话：92332329；网址：facebook.com/wuluclub
东陵琼崖同乡会9月20日（星期天）晚上7时至9时，在会所大礼堂举办“中秋节联欢会”。电话：64660008
新加坡三江会馆与新加坡亚洲研究学会9月26日（星期六）下午2时至4时30分，在国家图书馆16楼观景阁举办“新加坡华人社团的过去、现在与未来”学术座谈会。主宾是前国会议员成汉通与三江会馆会长李秉蘐博士，并由陈丁辉博士、李气虹博士，以及杨建伟教授分别针对三大源流的时代转型发表演讲。报名网址：forms.gle/WekRNitCt79PSwGz9
新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡海南会馆及新加坡江苏会馆9月26日（星期六）上午9时至下午6时30分，在总会1楼多功能礼堂举办“青年体育节乒乓球赛”。设少年混合团体组（16岁及以下）与青年混合团体组（17岁至45岁）。免费报名，网址：sfcca.sg/ysf-2026