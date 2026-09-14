【讲座】

导读《黄昏的颜色》

（16日，14时—16时，蔡厝港图书馆，节目室二，免费）

交流点读书会导读，描绘专职作家明威的一生——文学梦、夫妻之间的情感、老年的反思。同时也聊聊书中的故事如何与人们的日常生活产生共鸣。

网址：nlb.libcal.com/event/5916049

【展览】

杨子强及吴锦宏双人展“这不是展览，而是个状况”

（至16日，星期二至星期六：11时—16时，古楼画室，一楼展厅，直落古楼J巷91号，免费）

更+当代画廊（Olal’Art）主办，以“状况”为核心概念，试图超越传统静态陈列的观看模式，将展场视为一个由作品、空间、身体、时间与感知共同生成的关系性现场。

网址：facebook.com/TelokKurauStudiosSG

上下求索：萧学民回顾展

（至23日，11时－19时，南洋艺术学院，义安公司第一、二展厅，明古连街80号，免费）

展出萧学民40余件油彩与粉彩作品，创作时间横跨1990年代至今，历时约40年，超过一半是巨画。

网址：nafa.edu.sg/events/Realism-the-language-of-spirit--mind-and-body-siew-hock-meng

Brandon Tay个展“Sangkalan”

（至25日，10时—21时，榜鹅区域图书馆，免费）

新加坡美术馆主办，让新加坡艺术家创作作品，巧妙融入建筑与人行道之间的空间，邀忙碌的人们驻足欣赏。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/brandon-tay-sangkalan

万象绘境——萧学民的艺术

（至26日，12时—18时30分，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），四楼46号，免费）

展出25幅画作，涵盖油画、水彩、粉彩，包含静物、人体、肖像与风景，大多取材于东南亚风情以及峇厘岛之行的写生见闻。

网址：facebook.com/haihuiart

油画九月

（至28日，星期一至星期五：11时—16时30分，MKAU画廊，乌美1路第3015A座，六楼15号，免费）

MKAU画廊策展人Kenz主办，展示得奖河北画家孟志华及本地画家刘玉水和卢家凤老师等油画画作。

电话：81262999（询问）

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至10月2日，榜鹅综合社区中心（One Punggol），免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

杉本博司个展“形即空”

（至10月4日，10时—19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，一楼The Engine Room，岌巴路39号（Keppel Rd），门票：15元）

展出11个系列共63件作品以及艺术家私人收藏的化石标本。

网址：singaporeartmuseum.bigtix.io/en/passes/hiroshi-sugimoto-formis-emptiness/SUGIMOTO（购票）

“Formula 1”展

（至10月18日 ，11时—21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁 ，门票：成人49元起、儿童29元起）

集合Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还设有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事等一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）