【讲座】

设置和使用健康应用程序

（17日，14时－15时30分，兀兰图书馆，一楼节目区，免费）

新加坡数码转型办事处（SDO）主办，学习如何使用HealthHub以及通过智能手机管理医疗需求。

网址：nlb.libcal.com/event/5915968（报名）

陪你看报纸

（17日（每个星期四，每月第二个星期四除外），15时30分－16时30分，大巴窑公共图书馆三楼节目区，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl

【展览】

万象绘境——萧学民的艺术

（至26日，12时－18时30分，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），四楼46号，免费）

展出25幅画作，涵盖油画、水彩、粉彩，包含静物、人体、肖像与风景，大多取材于东南亚风情以及峇厘岛之行的写生见闻。

网址：facebook.com/haihuiart

油画九月

（至28日，星期一至星期五：11时－16时30分，MKAU画廊，乌美1路第3015A座，六楼15号，免费）

MKAU画廊策展人Kenz主办，展示得奖河北画家孟志华及本地画家刘玉水和卢家凤老师等油画画作。

电话：81262999（询问）

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至10月2日，榜鹅综合社区中心（One Punggol），免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

中秋合家FUN2026：比比森林中秋齐亮灯！

（至12月13日，10时－22时，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

新加坡华族文化中心重新与香港品牌Kau’s Diary联合打造，装置以“比比森林”为主题，突出五只巨型发光充气兔子，营造梦幻又充满童趣的赏月氛围。

网址：singaporen.sg/festivals/mid-autumn/familyfun?lang=zh-hans

摄影回顾展“陈立诚：色彩人生”

（至27日，星期二至星期天：12时－19时（星期天16时结束），Objectifs摄影与影像中心，密驼路155号，免费）

展出已故摄影家陈立诚的艺术生涯各个时期的代表作共55件，既有记录国家建设时期的黑白街头摄影，也有令他享誉国际、层次丰富且色彩斑斓的“色彩衍生”（colour-derivation）蒙太奇作品，还有他步入八旬高龄后创作的、充满冥想意味的日出系列。

网址：objectifs.com.sg/tan-lip-seng-colour/

杉本博司个展“形即空”

（至10月4日，10时－19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，一楼The Engine Room，岌巴路39号（Keppel Rd），门票：15元）

展出11个系列共63件作品以及艺术家私人收藏的化石标本。

网址：singaporeartmuseum.bigtix.io/en/passes/hiroshi-sugimoto-formis-emptiness/SUGIMOTO（购票）

称心称重

（至10月17日，11时－19时（星期一及公共假期休馆），新加坡白石画廊，岌巴路39号（Keppel Rd），五楼03／06号，免费）

以物理学中的“平衡”（Counterweight）作为核心隐喻，探讨共同生活与共同创作如何成为理解当代世界的一种方式。

网址：whitestone-gallery.com

“Formula 1”展

（至10月18日，11时－21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁，门票：成人49元起、儿童29元起）

集合Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还设有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事等一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）