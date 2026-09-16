【演出】

舞台剧《ART》

（18日和19日：20时（19日增场15时）／20日：15时，滨海艺术中心剧院（Esplanade Theatre），门票： 48、68、98、118、138、158元）

果陀剧场呈献，讲述三位性格各异的老朋友，因为一幅“画着白色斜线的白色油画” ，而引发一场友情的危机。

网址：sistic.com.sg/events/art0926（购票）

舞剧《英歌》

（18日和19日：19时30分（19日增演14时30分），新传媒剧院，门票：48、68、88元）

南华潮剧社与智慧文创联合呈献，以潮汕英歌文化为灵感泉源，带入一系列的移民乡土精神及潮汕文化艺术。

网址：sistic.com.sg/events/heroes0926（购票）

【展览】

万象绘境——萧学民的艺术

（至26日，12时－18时30分，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），四楼46号，免费）

展出25幅画作，涵盖油画、水彩、粉彩，包含静物、人体、肖像与风景，大多取材于东南亚风情以及峇厘岛之行的写生见闻。

网址：facebook.com/haihuiart

油画九月

（至28日，星期一至星期五：11时－16时30分，MKAU画廊，乌美1路第3015A座，六楼15号，免费）

MKAU画廊策展人Kenz主办，展示得奖河北画家孟志华及本地画家刘玉水和卢家凤老师等油画画作。

电话：81262999（询问）

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至10月2日，榜鹅综合社区中心（One Punggol），免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

中秋合家FUN2026：比比森林中秋齐亮灯！

（至12月13日，10时－22时，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

新加坡华族文化中心重新与香港品牌Kau‘s Diary联合打造，装置以“比比森林”为主题，突出五只巨型发光充气兔子，营造梦幻又充满童趣的赏月氛围。

网址：https://singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/bit-bit-forest-mid-autumn-light-up-maff-2026/

赖凤美：交汇

（至2027年10月3日，10时－19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

回望这位女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks

杨子强及吴锦宏双人展：这不是展览，而是个状况

（最后一天，11时－16时，古楼画室，一楼展厅，直落古楼J巷91号，免费）

更+当代画廊（Olal’Art）主办，试图超越传统静态陈列的观看模式，将展场视为一个由作品、空间、身体、时间与感知共同生成的关系现场。

网址：facebook.com/TelokKurauStudiosSG

杉本博司个展“形即空”

（至10月4日，10时－19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，一楼The Engine Room，岌巴路39号（Keppel Rd），门票：15元）

展出11个系列共63件作品以及艺术家私人收藏的化石标本。

网址：singaporeartmuseum.bigtix.io/en/passes/hiroshi-sugimoto-formis-emptiness/SUGIMOTO（购票）