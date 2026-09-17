【演出】

“阿德话狮城：月缘”音乐会

（19日，15时／19时30分，新加坡华乐团音乐厅，门票：30元）

新加坡华乐团首席指挥郭勇德再度化身“阿德”，透过华乐、戏剧和互动环节，带领观众穿越回到古早年代的牛车水，在同一轮月光下回望移民历史，感受不同文化在本地交汇的中秋情怀。

网址：bookmyshow.sg/en/events/scoa-voyage-of-voices-moonbound/CO190926（购票）



一缕柔情千秋业

（19日：19时30日／20日：15时，滨海艺术中心，新电信水滨剧院，门票：48元、68元）

敦煌剧坊呈献，融合戏剧叙事、多媒体艺术与粤剧经典选段，以真挚动人的舞台语言，回顾敦煌剧坊45载艺术历程，礼赞两位创办人——胡桂馨与已故的黄仕英，毕生致力于粤剧艺术传承与创新的卓越贡献。

网址：sistic.com.sg/events/love0926（购票）



舞蹈《烨·追远》

（19日，19时45分，戏剧中心剧场，门票：35元、45元）

新加坡华族舞蹈剧场呈献，第一部作品《阿嬷》由创意总监苏健龙创作，着重刻画母系力量的持久韧性及女性在家族中的深远影响。第二部作品《剪·穿越光影》，由艺术总监梁杰旎编创，带领观众步入剪纸艺术的象征与精神世界。

网址：bookmyshow.sg/en/events/ECHOESBT（购票）

【讲座】

协商“华人性”：再探吴德耀在东海大学

（19日，14时－15时30分，国家图书馆大厦，五楼Imagination Room，免费）

南大孔子学院主办，陈鸿毅博士主讲。从吴德耀先生在东海大学担任校长的经历出发，探讨这段鲜为人知的教育历程，如何影响他日后在新加坡的教育理念与社会实践。

网址：forms.gle/YijAWkmA4YJpuVqAA（报名）



红楼悼明？——《红楼梦》与现代新加坡

（19日，14时－16时30分，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

《狮城温眼看红楼》作者庄永康分享他半个多世纪以来阅读、研究《红楼梦》的心得。

网址：eventbrite.sg/e/1999902612550（报名）



导读《清宫二年记》

（19日，17时－19时，国家图书馆大厦，五楼Imagination Room，免费）

新加坡清史研究学会主办，读书会副主任范洁诗导读，重温作者德龄笔下关于宫廷生活的精彩故事：从宫廷礼仪到与慈禧太后的互动，并探讨这些讲述中究竟几分假、几分真？德龄的笔触是否带有时代滤镜？

网址：nlb.libcal.com/event/5971074

【展览】

陈玉庭个展“请静·入境”

（18日：14时－20时／19日至21日：10时（19日19时30分结束／20日20时结束／21日18时结束），旧国会大厦新加坡艺术之家，第二展厅，免费）

展出陈玉庭2018年至今的现代彩墨、油画及混合媒材共30余件作品。

网址：artshousegroup.sg/whats-on/whats-on-details/exhibition/christina-chen-s-revelation-through-repose-art-exhibition-2026



杨昌泰陶瓷书法展

（18日至24日，11时－18时（24日17时结束），牛车水民众俱乐部展览厅，水车路（Kreta Ayer Rd），免费）

将展瓷器与书法融为一体，作品形式多样，涵盖篆、隶、楷、行、草诸体。

网址：facebook.com/ah.han.3954

【其他】

中秋合家FUN2026

（19日和20日，不同时段，新加坡华族文化中心、新加坡大会堂，免费）

华族文化中心呈献25项精彩活动，包括中秋主题天台装置、月饼品尝、互动灯笼游行、赏月观星、手作工作坊、免费手工艺活动和文化表演等丰富内容。

网址：singaporen.sg/festivals/mid-autumn/familyfun?lang=zh-hans