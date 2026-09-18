【演出】

舞蹈《烨·追远》

（19日，19时45分，戏剧中心剧场，门票：35元、45元）

新加坡华族舞蹈剧场呈献，第一部作品《阿嬷》由创意总监苏健龙创作，着重刻画母系力量的持久韧性及女性在家族中的深远影响。第二部作品《剪·穿越光影》，由艺术总监梁杰旎编创，带领观众步入剪纸艺术的象征与精神世界。

网址：bookmyshow.sg/en/events/ECHOESBT（购票）

琼剧《张文秀》

（20日，17时，淡滨尼天地，佳节艺术剧场（Festive Arts Theatre），Lobby H，二楼，免费）

华戏荟呈献，故事以才子佳人的爱情为主线，也涉及门第观念等传统社会价值。

电话：92776064（索票）

舞剧《英歌》

（18日和19日：19时30分（19日增演14时30分），新传媒剧院，门票：48元、68元、88元）

南华潮剧社与智慧文创联合呈献，以潮汕英歌文化为灵感泉源，带入一系列的移民乡土精神及潮汕文化艺术。

网址：sistic.com.sg/events/heroes0926（购票）

【讲座】

协商“华人性”：再探吴德耀在东海大学

（19日，14时－15时30分，国家图书馆大厦，五楼Imagination Room，免费）

南大孔子学院主办，陈鸿毅博士主讲。从吴德耀先生在东海大学担任校长的经历出发，探讨这段鲜为人知的教育历程，如何影响他日后在新加坡的教育理念与社会实践 。

网址：forms.gle/YijAWkmA4YJpuVqAA（报名）

红楼悼明？——《红楼梦》与现代新加坡

（19日，14时－16时30分，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

《狮城温眼看红楼》作者庄永康分享他半个多世纪以来阅读、研究《红楼梦》的心得。

网址：eventbrite.sg/e/1999902612550（报名）

导读《清宫二年记》

（19日，17时－19时，国家图书馆大厦，五楼Imagination Room，免费）

新加坡清史研究学会主办，读书会副主任范洁诗导读，重温作者德龄笔下关于宫廷生活的精彩故事：从宫廷礼仪到与慈禧太后的互动，并探讨这些讲述中究竟几分假、几分真？德龄的笔触是否带有时代滤镜？

网址：nlb.libcal.com/event/5971074

“梦想和意外，究竟哪个先到？”——《那些我在火车上写的信：亚欧铁路漫游》新书分享会

（20日，14时，友联书局，百胜楼，三楼01号，免费）

作者Yoon轻松聊聊火车、远方，以及旅途中那些没有写进计划里的故事。

网址：eventbrite.sg/e/yoon-tickets-1998413130469（报名）

阅读从字典开始——我的求学与职业之路

（20日，14时，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

雨书房和新加坡社科大学中文系联办，新社科大中文系教授罗福腾和系主任李伟雄博士对谈，吾庐俱乐部总经理王虹宇主持。

网址：forms.gle/JeA4YysqNr8CvJ3Z6（报名）

【展览】

陈玉庭个展“请静·入境”

（18日：14时－20时／19日至21日：10时（19日19时30分结束／20日20时结束／21日18时结束），旧国会大厦新加坡艺术之家，第二展厅，免费）

展出陈玉庭2018年至今的现代彩墨、油画及混合媒材共30余件作品。

网址：artshousegroup.sg/whats-on/whats-on-details/exhibition/christina-chen-s-revelation-through-repose-art-exhibition-2026

“严谨与感性”许笑艺术遗作精品展

（至22日，11时－18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

展出许笑将建筑的严谨与绘画的诗意融为一体的作品。

网址：facebook.com/theartspacesg

杨昌泰陶瓷书法展

（18日至24日，11时－18时（24日17时结束），牛车水民众俱乐部展览厅，水车路（Kreta Ayer Rd），免费）

展览将瓷器与书法融为一体，作品形式多样，涵盖篆、隶、楷、行、草诸体。

网址：facebook.com/ah.han.3954