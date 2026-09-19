【演出】

琼剧《张文秀》

（20日，17时，淡滨尼天地，佳节艺术剧场（Festive Arts Theatre），Lobby H，二楼，免费）

华戏荟呈献，故事以才子佳人的爱情为主线，也涉及门第观念等传统社会价值。

电话：92776064（索票）

舞剧《英歌》

（最后一天：14时30分、19时30分，新传媒剧院，门票：48、68、88元）

南华潮剧社与智慧文创联合呈献，以潮汕英歌文化为灵感泉源，带入一系列的移民乡土精神及潮汕文化艺术。

网址：sistic.com.sg/events/heroes0926（购票）

【讲座】

“梦想和意外，究竟哪个先到？”——《那些我在火车上写的信：亚欧铁路漫游》新书分享会

（20日，14时，友联书局，百胜楼，三楼01号，免费）

作者Yoon轻松聊聊火车、远方，以及旅途中那些没有写进计划里的故事。

网址：eventbrite.sg/e/yoon-tickets-1998413130469（报名）

阅读从字典开始——我的求学与职业之路

（20日，14时，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

雨书房和新加坡社科大学中文系联办，新社科大中文系教授罗福腾和系主任李伟雄博士对谈，吾庐俱乐部总经理王虹宇主持。

网址：forms.gle/JeA4YysqNr8CvJ3Z6（报名）

【展览】

陈玉庭个展“请静·入境”

（19日至21日：10时（19日19时30分结束／20日20时结束／21日18时结束），旧国会大厦新加坡艺术之家，第二展厅，免费）

展出陈玉庭2018年至今的现代彩墨、油画及混合媒材共30余件作品。

网址：artshousegroup.sg/whats-on/whats-on-details/exhibition/christina-chen-s-revelation-through-repose-art-exhibition-2026

“严谨与感性”许笑艺术遗作精品展

（至22日，11时－18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

展出许笑将建筑的严谨与绘画的诗意融为一体的作品。

网址：facebook.com/theartspacesg

杨昌泰陶瓷书法展

（至24日，11时－18时（24日17时结束），牛车水民众俱乐部展览厅，水车路（Kreta Ayer Rd），免费）

展览将瓷器与书法融为一体，作品形式多样，涵盖篆、隶、楷、行、草诸体。

网址：facebook.com/ah.han.3954

《花影驭风》——爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至10月25日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore

“寻找与发现：石虎在狮城”藏品展

（至11月29日，星期三至星期天：12时－18时（星期一、二及公假休息），Project Art Hunter，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），四楼01号A，岌巴路（Keppel Rd）37号，免费）

国家文物局博物馆总司长刘思伟策展，展出中国艺术家石虎的部分作品，涵盖石虎自1970至2010年代的创作。

心邻共处

（至2027年4月6日，10时－20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心，九、十楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，精选陈俊杰摄影系列《楼下坐坐》的54幅作品，展现组屋桌椅独特的形态与亮丽的色彩。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/common-ground/