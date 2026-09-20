【演出】

歌仔戏

（至21日，14时、19时，仙姑殿，淡滨尼道1号，免费）

台湾歌仔戏 “佩芸歌剧团” 呈献

网址：facebook.com/groups/xiangutian

【展览】

《花影驭风》—— 爱新觉罗·恒锦宫廷书画展（★新活动）

（至10月25日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore

中秋合家FUN2026：比比森林中秋齐亮灯！

（至12月13日，10时－22时，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

新加坡华族文化中心再与香港品牌Kau‘s Diary联合打造，装置以“比比森林”为主题，突出五只巨型发光充气兔子，营造梦幻又充满童趣的赏月氛围。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/bit-bit-forest-mid-autumn-light-up-maff-2026/

《我的小小妆艺花车》 巨型妆艺故事书展览

（最后一天，10时—18时，新加坡华族文化中心，一楼广场，免费）

人民协会与新加坡华族文化中心联合呈献，在沉浸式的互动中，了解这标志性庆典的起源与传统，并认识其中蕴含的创意精神、社区凝聚力以及多元文化交融的意义。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/my-little-chingay-float-exhibition/

锐MIX 2026：戏生不息

（至10月4日，9时—22时，新加坡华族文化中心，一楼广场，免费）

新加坡华族文化中心青年协力星成员Ethan Tan（Project Obscura）呈献，透过新一代创作者的镜头，窥探传统戏曲的幕后世界，感受文化与艺术交织的视觉呈现。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/a-living-stage-stories-of-chinese-opera-remix-2026/

艺载（Art Remembers）

（至10月18日，10时—19时，国家美术馆，新电信特展第一展厅和市政厅会议厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

展出20件作品，包括七件当代艺术委约新作，以及13件精选国家馆藏。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Art-Remembers.html#about

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时—18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至明年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/

《信天翁文件》：解密新马分家史常设展

（常设展，10时—21时，国家图书馆大厦，10楼展厅，免费）

通过沉浸式叙事、新马分家过程的历史重现，以及建国元勋与关键参与者的第一手讲述，让观众更直观地感受新加坡走向独立的关键时刻。

网址：go.gov.sg/albatrosstickets（索票）