【活动】

新加坡海南会馆本月22日（星期二）晚上7时至9时，在会馆一楼礼堂开办为期12周的初级哈达瑜伽（Hatha Yoga）课程，导师是Nikam Guruji。招收12岁及以上初学者，学费每人25元（学员须自备瑜伽垫）。报名网址：forms.gle/Nqh7kT849tUnQLvN8／电话：63361971／电邮：admin@hainan.org.sg

江夏平心阁／江夏公所本月25日（星期五）傍晚6时30分，在会所举办中秋联欢会。现场备有晚餐招待，活动有品尝月饼、品茶、猜灯谜、提灯笼及“博状元饼”有奖游戏等，入场免费。报名电话：67445848、97367438

新加坡海南会馆与琼州天后宫本月26日（星期六）下午5时，在琼州大厦礼堂联办“中秋团圆乐暨108兄弟公诞庆祝活动”，收费：每人28元（包含全包超值固本：烤全羊、沙爹、冰淇淋及自助餐等美食）。报名网址：forms.gle/FLyrg6kdqGQ5HUjVA／电话：63363457、63361971／WhatsApp：91776984／电邮：admin@hainan.org.sg

新加坡宗乡会馆联合总会与新加坡江苏会馆本月26日（星期六）上午9时至下午6时30分，在宗乡总会二楼多功能礼堂举办“青年体育节——电子竞技赛”（《无尽对决》MLBB项目），开放给16岁至45岁的青年玩家免费报名。报名网址：sfcca.sg/ysf-2026

喜耀文化学会、东亚人文研究所及喜耀企业家论坛本月26日（星期六）下午2时至5时，在喜耀文化学会大礼堂联办“我不要活得像猴子了！——做个真正快乐的主宰者”专题分享会，林耀隆主讲，免费入场。报名网址：tinyurl.com/XiyaoQiYeJia／WhatsApp：84695018／电话：68421123

新加坡海南会馆与新瑞记本月26日（星期六）下午3时至7时，在琼州大厦一楼联办“海南街巷探索之旅”。漫步密驼路、巴米士街与佘街等历史街区，免费入场。报名网址：forms.gle/P9gwvN4g6d3362w29／电话：63363457

新加坡龙溪会馆本月26日（星期六）傍晚6时30分，在多多海鲜楼（TOTO Seafood）举办中秋联欢晚宴。主宾是会馆会务顾问郑民川PBM。电话：62245914／96492008